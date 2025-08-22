Επίθεση από σκύλο δέχτηκε ένας 62χρονος άνδρας στην περιοχή Λιανοκλάδι στη Λαμία και συγκεκριμένα σε κεντρικό δρόμο απέναντι από σχολείο.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ο 62χρονος κινούνταν με κατεύθυνση την πλατεία. Το μεγαλόσωμο σκυλί του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά και τον δάγκωσε στο πόδι. Ο άνδρας πρόλαβε και αντέδρασε, απωθώντας το, όμως το ζώο επέμεινε. Ο σκύλος συνέχιζε να γαβγίζει και να προσπαθεί να του επιτεθεί με τον άνθρωπο να προσπαθεί να τον κρατήσει μακριά του για σχεδόν δέκα λεπτά.

Από τις φωνές και τα γαβγίσματα βγήκαν έξω οι κάτοικοι της γειτονιάς, οι οποίοι προσπάθησαν με τις φωνές τους να απομακρύνουν τον σκύλο.

«Για καλή μου τύχη πέρασε ένα γνωστό παιδί με το αυτοκίνητο και την οικογένειά του μέσα και σταμάτησε να βοηθήσει», περιγράφει ο 62χρονος. «Με τις φωνές και με τις απειλές πέτρας, τότε μόνο υποχώρησε και με άφησε να δω τι μου είχε κάνει», συμπληρώνει το θύμα της επίθεσης. Ο ίδιος κατέφυγε για ιατρική βοήθεια στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης, όπου του καθάρισαν το τραύμα, του έβαλαν ορό και του χορήγησαν αντιβίωση.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Λαμιέων, Γιώργος Ζήσιμος, ενημερώθηκε για το περιστατικό και έδωσε εντολή για τον εντοπισμό του ζώου, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ίδιο ζώο φέρεται να έχει εμπλακεί και σε άλλες επιθέσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία την περισυλλογή του και την απομάκρυνσή του από την κατοικημένη περιοχή, έπειτα από αξιολόγηση της συμπεριφοράς του από αρμόδιους ειδικούς.