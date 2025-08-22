Ένας άνδρας στην Πορτογαλία έχασε τη ζωή του από ασφυξία όταν η, όπως αναφέρεται, παχύσαρκη γυναίκα του σκόνταψε, έπεσε πάνω του και δεν μπορούσε να σηκωθεί ξανά.

Το θύμα, 59 ετών, το οποίο δεν έχει κατονομαστεί και που περιγράφεται από τα τοπικά Μέσα ως λεπτός άνδρας, πέθανε στο σπίτι του στη συνοικία Καμπάνια στα περίχωρα του Πόρτο, όπως έγραψε η Daily Mail.

Η σύζυγός του, που ήταν έναν χρόνο μεγαλύτερη και ζύγιζε πάνω από 100 κιλά, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να έχασε την ισορροπία της καθώς σηκωνόταν από το κρεβάτι για να πλησιάσει τον σύντροφό της που βρισκόταν ξαπλωμένος στο πάτωμα δίπλα της.

Οι γείτονες, που ειδοποιήθηκαν από τις κραυγές της γυναίκας αφού εγκλωβίστηκε μεταξύ του κρεβατιού και του τοίχου του σπιτιού του ζευγαριού, έσπευσαν να τη βοηθήσουν.

Κατάφεραν να τη σηκώσουν από πάνω του, αλλά εκείνος είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του όταν έφτασαν οι πυροσβέστες και οι διασώστες.

Δυστυχώς, οι προσπάθειες των ιατρικών ομάδων να τον επαναφέρουν μετά την καρδιακή ανακοπή απέβησαν άκαρπες.

Το βάρος της γυναίκας φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αδυναμία της να σηκωθεί αφού εγκλωβίστηκε.

Δεν είναι σαφές πόσο ζύγιζε ακριβώς, αλλά περιγράφεται ως «παχύσαρκη» σε ρεπορτάζ τοπικών ΜΜΕ. Η πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manha ανέφερε ότι πέντε άνδρες χρειάστηκαν για να την σηκώσουν από πάνω του.

Οι αστυνομικοί διερεύνησαν την υπόθεση, αλλά απέκλεισαν εγκληματική ενέργεια και αποφάσισαν ότι πρόκειται για ατύχημα.

Μία πηγή δήλωσε: «έχει χαρακτηριστεί ως ασφυξία που προκλήθηκε από ατύχημα».

Είναι προφανώς ένας πολύ ασυνήθιστος θάνατος, αλλά δεν υπήρχε εγκληματική πρόθεση, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Η σύντροφος του άτυχου άνδρα φέρεται να δέχθηκε ψυχολογική υποστήριξη.

Το ζευγάρι ζούσε μαζί, αν και δεν ήταν επισήμως παντρεμένοι, για αρκετά χρόνια, σύμφωνα με τα πορτογαλικά Μέσα.