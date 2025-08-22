Λίγα λεπτά αφού ο ΟΗΕ κήρυξε επισήμως λιμό στη Λωρίδα της Γάζας, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ υπενθύμισε ότι «η λιμοκτονία ανθρώπων για στρατιωτικούς σκοπούς αποτελεί έγκλημα πολέμου». «Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή την κατάσταση να συνεχιστεί ατιμώρητα», υπογράμμισε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Υπάρχει ανάγκη για άμεση εκεχειρία, για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και πλήρη και χωρίς εμπόδια πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας» στη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε ο Γκουτέρες.

Ο Τουρκ εκτίμησε ότι «ο λιμός που κηρύχθηκε σήμερα από την Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) στην πόλη της Γάζας είναι το άμεσο αποτέλεσμα των ενεργειών που έχει λάβει η ισραηλινή κυβέρνηση» σε ανακοίνωσή του προς τους δημοσιογράφους.

«Είναι έγκλημα πολέμου να χρησιμοποιείται η λιμοκτονία ως μέθοδος πολέμου και οι θάνατοι που προκύπτουν από αυτή ενδέχεται επίσης να ισοδυναμούν με το έγκλημα πολέμου της εκ προθέσεως δολοφονίας», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδιος για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, Τομ Φλέτσερ, εκτίμησε ότι ο λιμός στη Γάζα «θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, αν μας το είχαν επιτρέψει».

«Παρά ταύτα, τρόφιμα συγκεντρώνονται στα σύνορα εξαιτίας της συστηματικής παρεμπόδισης του Ισραήλ», σημείωσε ο ίδιος, ενώ πρόσθεσε ότι «αυτός ο λιμός θα μας στοιχειώνει και πρέπει να μας στοιχειώνει όλους».

«Ας παρέχουμε τρόφιμα και άλλες προμήθειες ανεμπόδιστα και στην απαιτούμενη μαζική κλίμακα. Ας τερματίσουμε την τιμωρία», πρόσθεσε ο Φλέτσερ, ένα σχόλιο που απηύθυνε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οργή στο Ισραήλ: «Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα»

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Ισραήλ, που απέρριψε κατηγορηματικά την έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), χαρακτηρίζοντάς τη μεροληπτική και βασισμένη «στα ψέματα της Χαμάς».

«Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα», ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. «Το IPC μόλις έδωσε στη δημοσιότητα μια ειδικά κατασκευασμένη έκθεση για την ψευδή εκστρατεία της Χαμάς», έγραψε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Κατηγορώντας το IPC ότι «δεν τήρησε τους δικούς του κανόνες και ότι αγνόησε τα δικά του κριτήρια», το ισραηλινό υπουργείο πρόσθεσε ότι «το σύνολο της έκθεσης βασίζεται στα ψέματα της Χαμάς τα οποία ξεπλένουν οργανώσεις που έχουν ίδια συμφέροντα».

«Περισσότερα από 100.000 φορτηγά με βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα από την αρχή του πολέμου και τις τελευταίες εβδομάδες μαζική εισροή βοήθειας έχει πλημμυρίσει τη Λωρίδα της Γάζας με βασικά τρόφιμα, έχοντας προκαλέσει απότομη πτώση στις τιμές των τροφίμων», τόνιζε η ανακοίνωση.

Η τραγωδία της πολύπαθης Γάζας

Η περιοχή της Γάζας αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της Λωρίδας της Γάζας σε επιφάνεια. Αν σε αυτήν προστεθούν αυτές της Χαν Γιουνίς (29,5%) και της Ντέιρ αλ Μπάλαχ (16%), φτάνουμε στο 65,5%, δηλαδή περίπου στα δύο τρίτα της συνολικής επιφάνειας της Λωρίδας της Γάζας, φτωχό έδαφος έκτασης 365 τετραγωνικών χιλιομέτρων όπου συνωστίζονται πάνω από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΟΗΕ, πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι στη Γάζα αντιμετωπίζουν «καταστροφικές» συνθήκες, δηλαδή βρίσκονται στην υψηλότερη βαθμίδα επισιτιστικής κρίσης, που χαρακτηρίζεται από τον λιμό και τον θάνατο.

Ο αριθμός αυτός, ο οποίος βασίζεται σε πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί ως τις 15 Αυγούστου, αναμένεται να αυξηθεί σε σχεδόν 641.000 ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την IPC, λιμός υπάρχει όταν συγκλίνουν τρία στοιχεία: τουλάχιστον το 20% των νοικοκυριών (ένα στα πέντε) υποχρεώνεται να αντιμετωπίσει ακραία έλλειψη τροφής, τουλάχιστον το 30% των παιδιών κάτω των 5 ετών (ένα στα τρία) υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό και τουλάχιστον δύο άνθρωποι στους 10.000 πεθαίνουν από πείνα καθημερινά.

Η κατάσταση αυτή είναι το αποτέλεσμα της κλιμάκωσης της σύγκρουσης τους τελευταίους μήνες, η οποία οδήγησε σε μαζικούς εκτοπισμούς πληθυσμού, σε συνδυασμό με περιορισμένη πρόσβαση σε επισιτιστικές προμήθειες που προκλήθηκαν από το Ισραήλ.

Στις αρχές Μαρτίου, το Ισραήλ απαγόρευσε τελείως την είσοδο βοήθειας στη Γάζα, προτού εγκρίνει στα τέλη Μαΐου την μεταφορά πολύ περιορισμένων ποσοτήτων, προκαλώντας σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων.

Το Ισραήλ, το οποίο ελέγχει κάθε πρόσβαση στη Γάζα, κατηγορεί τη Χαμάς ότι λεηλατεί τη βοήθεια, κάτι το οποίο αρνείται το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις ότι δεν την διανέμουν. Ωστόσο αυτές δηλώνουν ότι το Ισραήλ επιβάλλει υπερβολικούς περιορισμούς και κρίνουν πολύ επικίνδυνο να διανείμουν τη βοήθεια εν μέσω πολέμου.

Στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 της Χαμάς στο Ισραήλ έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίχθηκε σε επίσημα στοιχεία.

Στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν χάσει τη ζωή τους 62.192 άνθρωποι στη Γάζα, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τα οποία κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.