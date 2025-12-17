Δύο ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι, 58 και 55 ετών, που ασχολούνται με την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων. Εντεταλμένος ευρωπαίος ανακριτής και εισαγγελέας, με απόφασή τους, επέβαλαν στους δύο κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ στον 58χρονο ορίστηκε εγγυοδοσία 5.000 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι διέπραξαν οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ώστε να λάβουν επιπλέον επιδότηση από αυτή που δικαιούνταν.

«Τα αγροτεμάχια που δηλώναμε ήταν δικά μας. Υπάρχουν έγγραφα που το πιστοποιούν και τα προσκομίζουμε», φέρονται να είπαν.

Χθες, απολογήθηκαν συνολικά 7 συλληφθέντες οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους.

Σήμερα η μαραθώνια διαδικασία συνεχίζεται καθώς δίνει εξηγήσεις η δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων, ανάμεσα στους οποίους η αδερφή και η σύζυγος του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή και η σύζυγος του λογιστή. Οι δύο άνδρες, στους οποίους οι αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, θα περάσουν αύριο το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου προκειμένου να απολογηθούν.