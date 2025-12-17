Τα νέα μέτρα για ανακαινίσεις ακινήτων σε ακριτικές περιοχές και μεγάλα αστικά κέντρα ανέλυσε ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς.

Ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, ανέφερε ότι ένα τέτοιο μέτρο έχει ιδιαίτερη σημασία για εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους εργαζόμενους σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και για την ενίσχυση της στέγασης σε περιοχές με έντονη ζήτηση.

Σύμφωνα με τα μέτρα, προβλέπονται φορολογικές απαλλαγές για τις κατασκευαστικές εταιρείες που θα αναλάβουν την κατασκευή ή ανακαίνιση κατοικιών, καθώς και οριοθέτηση τιμών ενοικίασης.

Ωστόσο, ο ίδιος ανέφερε ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα, όπως η διάρκεια της παραμονής των κενών ακινήτων και η πλήρης εφαρμογή των φορολογικών κινήτρων, ώστε να μην αποκλειστεί η μεσαία τάξη και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων. «Δεν θα πρέπει από τέτοια μέτρα να αποκλείεται η μεσαία τάξη, γιατί η μεσαία τάξη είναι αυτή που καλείται να συμμετάσχει σε αυτά τα προγράμματα», υπογράμμισε.

Ο Στράτος Παραδιάς, σημείωσε στη συνέχεια ότι ένα σημαντικό σημείο με το οποίο δεν συμφωνεί, αφορά την απαξίωση περιουσιακών στοιχείων κατά τη μεταβίβασή τους, ειδικά σε περιοχές όπως το κέντρο της Αθήνας και το εμπορικό τρίγωνο, όπου τα διαμερίσματα ανακαινίστηκαν από ιδιώτες και σήμερα χρησιμοποιούνται για τουριστική ενοικίαση. Επίσης, τόνισε ότι η μεταβίβαση δεν θα πρέπει να συνεπάγεται τιμωρητική απαξίωση, καθώς αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την αγορά και την αναβίωση του κέντρου.

«Αυτό είναι ένα μέτρο ιδιαίτερης σκληρότητας. Δεν μπορεί να συμφωνήσει κανείς με ένα τέτοιο μέτρο. Δεν μπορεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου να συνεπάγεται την απαξίωσή του. Είναι ένα μέτρο που στρέφεται ενάντια στον πυρήνα της ιδιοκτησίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πρόγραμμα ανακαίνισης και ενοικίασης, επισημάνθηκε η ανάγκη σαφών προδιαγραφών για τα ενοίκια και πλήρους φορολογικής απαλλαγής, ώστε να παρακινηθεί ο ιδιωτικός τομέας και να αποφευχθούν φαινόμενα ασύμφορων συμφωνιών. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ αξιολογεί την πρώτη εικόνα ως θετική, αλλά τονίζεται ότι χρειάζονται συμπληρωματικά βήματα και λεπτομέρειες για να ανταποκριθεί το πρόγραμμα στις τεράστιες ανάγκες των δικαιούχων.