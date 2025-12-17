Σε νέα έρευνα που δημοσίευσε το ποδοσφαιρικό παρατηρητήριο CIES, καταγράφηκαν και αναλύθηκαν οι συμμετοχές όλων των ποδοσφαιριστών παγκοσμίως, με βάση τον αριθμό των αγώνων και τα λεπτά που αγωνίστηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2025.

Στις σχετικές λίστες ξεχώρισαν δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ο πρώτος είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος μαζί με τον Βιτίνια της Παρί Σεν Ζερμέν βρέθηκε στην κορυφή όσον αφορά τον αριθμό αγώνων μέσα στη χρονιά, φτάνοντας συνολικά τις 72 συμμετοχές. Ακριβώς από πίσω τους ακολουθούν ο Τζούνιορ Αλόνσο της Ατλέτικο Μινέιρο και ο Χανς Βανάκεν της Κλαμπ Μπριζ, με 70 εμφανίσεις.

Ο δεύτερος Έλληνας που διακρίθηκε είναι ο Χρήστος Τζόλης. Ο διεθνής μέσος κατέλαβε την 7η θέση στη λίστα με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής, έχοντας βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο για συνολικά 5.612 λεπτά. Πάνω από εκείνον στη σχετική κατάταξη βρίσκονται οι Κουκουρέγια, Τεσίγιο, Βιτίνια, Μέχελε, Οταμέντι, Βανάκεν και Τζούνιορ Αλόνσο, γεγονός που υπογραμμίζει τη σταθερότητα και τη σημαντική παρουσία του μέσα στο 2025.

Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν πως οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές αποτελούν βασικά γρανάζια για τις ομάδες τους και συγκαταλέγονται στους πιο «καταπονημένους», αλλά και σταθερά χρησιμοποιούμενους παίκτες παγκοσμίως τη φετινή χρονιά.