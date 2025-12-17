Σοκαριστικό ατύχημα είχε ένας 13χρονος έφηβος, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο όταν έβαλε φωτιά στον εαυτό του σε μια στιγμή ανοησίας, προσπαθώντας να ανάψει με αναπτήρα ένα άδειο δοχείο αεροζόλ.

Ο 13χρονος Τζο Μίτσελ τυλίχθηκε στις φλόγες όταν το φούτερ που φορούσε άρπαξε φωτιά και οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα στο κεφάλι του. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν επιχείρησε να λιώσει με αναπτήρα ένα άδειο δοχείο πεπιεσμένου αέρα για καθαρισμό συσκευών, χωρίς να αντιληφθεί πόσο εύφλεκτο ήταν.

Ο Τζο άρχισε να ουρλιάζει καλώντας τον πατέρα του, ο οποίος έδρασε άμεσα, έσκισε το φλεγόμενο φούτερ από πάνω του και τον έβαλε κάτω από παγωμένο ντους, την ώρα που οι φλόγες είχαν ήδη αρχίσει να ανεβαίνουν στους τοίχους του σπιτιού, σύμφωνα με τη Sun.

Η μητέρα του, Λιάν Γκρέι, βρισκόταν στο σπίτι της στις 8 Νοεμβρίου, όταν δέχτηκε τηλεφώνημα ότι ο γιος της είχε καεί στο πρόσωπο. Όταν έφτασε στο σπίτι του πατέρα του Τζο, αντίκρισε ένα σοκαριστικό θέαμα, καθώς, όπως περιέγραψε, το πρόσωπό του είχε «λιώσει» σε τέτοιο βαθμό, που μετά βίας μπορούσε να το αναγνωρίσει.

Ο Τζο μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου διακομίστηκε άμεσα στη μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Σάλσμπερι στην κομητεία Γουίλτσιρ. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί εγκαύματα δεύτερου βαθμού στο 4% του σώματός του, κυρίως στο πρόσωπο, τον λαιμό και τα χέρια και προχώρησαν στην αφαίρεση στρωμάτων νεκρού δέρματος. Ευτυχώς, τα εγκαύματα κρίθηκαν επιφανειακά και ο 13χρονος πήρε εξιτήριο μετά από τέσσερις ημέρες νοσηλείας.

Η περιγραφή του περιστατικού από τη μητέρα

Περιγράφοντας την κατάσταση του γιου της, η μητέρα ανέφερε ότι έμοιαζε σαν να είχε λιώσει το πρόσωπό του, δεν μπορούσε καν να διακρίνει τα χαρακτηριστικά του, ενώ το δέρμα του ήταν κατακόκκινο και τα χέρια του γεμάτα φουσκάλες. Αργότερα το ίδιο βράδυ, ο Τζο της εξήγησε ότι βρισκόταν στο υπνοδωμάτιό του και είχε ένα δοχείο πεπιεσμένου αέρα, από αυτά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό κονσολών και ηλεκτρονικών συσκευών. Το είχε χρησιμοποιήσει για να καθαρίσει το PlayStation 5 του και κατάλαβε ότι ήταν άδειο, όταν παρατήρησε ότι έβγαινε υγρό και ότι ήταν παγωμένο όταν ακουμπούσε το καπάκι.

Ο έφηβος πήρε τον αναπτήρα του μεγαλύτερου αδελφού του και προσπάθησε να το λιώσει, πιστεύοντας λανθασμένα ότι είχε παγώσει, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι ήταν εξαιρετικά εύφλεκτο. Το υγρό κόλλησε στο φούτερ του και έτσι οι φλόγες μεταπήδησαν αμέσως πάνω του. Καθώς έτρεχε προς τον πατέρα του, κουνώντας τα χέρια του, η φωτιά εξαπλώθηκε γύρω από το κεφάλι του.

Ο πατέρας του προσπάθησε αμέσως να σβήσει τη φωτιά, η οποία μεταδόθηκε στους τοίχους, με αποτέλεσμα και αυτοί να τυλιχθούν στις φλόγες. Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο Τζο ήταν τυλιγμένος στις φλόγες για λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Ο πατέρας του έσκισε το φούτερ, το πέταξε στο πάτωμα και το έσβησε πατώντας το, πριν βάλει τον γιο του κατευθείαν στο ντους.

Η άμεση αντίδραση του πατέρα του, σύμφωνα με τους γιατρούς, απέτρεψε τα εγκαύματα από το να γίνουν βαθύτερα, καθώς το παγωμένο νερό εμπόδισε τη φωτιά να καταστρέψει περισσότερα στρώματα δέρματος. Η Λιάν Γκρέι ανέφερε ότι οι ειδικοί είναι αισιόδοξοι πως δεν θα υπάρξουν ουλές, ωστόσο ο Τζο θα πρέπει να χρησιμοποιεί αντηλιακό στο πρόσωπό του για όλη του τη ζωή.