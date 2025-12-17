Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απηύθυνε το μεσημέρι της Τετάρτης ομιλία σε διευρυμένη συνεδρίαση του συμβουλίου του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη αποτίμηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και τις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής βιομηχανίας.

Στην ομιλία του, ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε ότι είναι «ψέματα και ανοησίες» οι ισχυρισμοί που θέλουν τη Μόσχα να σχεδιάζει επίθεση στην Ευρώπη. Υπογράμμισε ότι «η Ρωσία πάντα προσπαθούσε να επιλύει τα πάντα ειρηνικά μέχρι το τέλος» και κατηγόρησε ευρωπαϊκούς πολιτικούς ότι ανεβάζουν τον «βαθμό υστερίας» και «τρομοκρατούν τους ανθρώπους» σχετικά με τη φερόμενη απειλή σύγκρουσης με τη χώρα του, σύμφωνα με το Tass.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Ουκρανία, χαρακτήρισε το τρέχον έτος ως «σημαντικό στάδιο» για την υλοποίηση των στρατιωτικών στόχων της Ρωσίας. Τόνισε ότι οι ρωσικές δυνάμεις απελευθέρωσαν πάνω από 300 οικισμούς, ενώ οι επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν στην αποδυνάμωση των αντίπαλων στρατευμάτων και των εφεδρειών τους, περιλαμβανομένων μονάδων εξοπλισμένων με ξένο στρατιωτικό υλικό.

Putin:



Claims that Russia poses a threat to Europe are “lies, nonsense, utter nonsense.” pic.twitter.com/ql3ayXwGcY — Clash Report (@clashreport) December 17, 2025

Ο Πούτιν υπογράμμισε τη σημασία των πρόσφατα καταληφθέντων θέσεων και των προγεφυρωμάτων που δημιουργήθηκαν, δηλώνοντας ότι: «οι θέσεις που έχουμε καταλάβει, τα προγεφυρώματα που έχουμε δημιουργήσει τους τελευταίους μήνες και, φυσικά, η μοναδική τακτική και επιχειρησιακή εμπειρία που αποκτήσαμε στη μάχη, μας επιτρέπουν να αυξήσουμε τον ρυθμό της επίθεσης σε στρατηγικά σημαντικές κατευθύνσεις».

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ειρήνης, σημείωσε: «Θα προτιμούσαμε τη διπλωματία, αλλά αν η Δύση αρνηθεί να μιλήσει, θα απελευθερώσουμε τα ιστορικά μας εδάφη μέσω πολέμου».

Στην ομιλία του, ο Πούτιν έκανε εκτενή αναφορά και στην ενίσχυση των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι η αμυντική βιομηχανία αυξάνει σταθερά την παραγωγή των απαιτούμενων οπλικών συστημάτων και εξοπλισμού. Ο ίδιος τόνισε ότι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια.

"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года, заявил Путин:https://t.co/gwX5Syh9RL



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/olpLfQn7WJ — ТАСС (@tass_agency) December 17, 2025

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία συνεχίζει τα προγράμματα ανάπτυξης των στρατηγικών οπλικών συστημάτων Burevestnik και Poseidon, ενώ το νέο πυραυλικό σύστημα Oreshnik αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα μέχρι το τέλος του έτους. Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων παραμένει κορυφαία προτεραιότητα, καθώς θεωρούνται «βασικό στοιχείο αποτροπής και εγγύησης της εθνικής ασφάλειας της χώρας».

Η ομιλία ολοκληρώθηκε με αναφορά στις διεθνείς σχέσεις, καθώς ο Πούτιν χαιρέτησε την πρόοδο στον διάλογο με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.