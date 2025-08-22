Μια τραγική υπόθεση που διήρκησε σχεδόν τρία χρόνια, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με μια μητέρα η οποία κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον 6 ετών γιο της.

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Οκτώβριο του 2022, όταν εξαφανίστηκε ο μικρός Νοέλ Ροντρίγκεζ Αλβάρεζ, ένα 6χρονο παιδί ΑμεΑ, με σοβαρές αναπτυξιακές και πνευμονικές παθήσεις, από το σπίτι του στο Έβερμαν του Τέξας. Οι Αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες, οι οποίες συνεχίζονταν ακόμη και τον Μάρτιο του 2023.

Αφού ο Νοέλ εξαφανίστηκε, οι Αρχές έψαξαν σε όλη την κομητεία, κατεδαφίζοντας ακόμη και τη νέα τσιμεντένια βεράντα της οικογένειας και σκάβοντας κάτω από το σπίτι, αλλά το παιδί δεν βρέθηκε ποτέ.

Στις 20 Μαρτίου 2023, η αστυνομία του Έβερμαν ανταποκρίθηκε σε κλήση για έλεγχο της ευημερίας της οικογένειας. Σε κατάθεσή της, η μητέρα του, υποστήριξε ότι ο Νοέλ είχε σταλεί να ζήσει με τον βιολογικό του πατέρα στο Μεξικό -έναν ισχυρισμό που αποδείχθηκε γρήγορα ψευδής, καθώς δεν υπήρχε καμία επαφή μεταξύ τους και ο πατέρας είχε απελαθεί χρόνια πριν, σύμφωνα με τη New York Post.

Mother of Texas child who disappeared in 2022 arrested on murder charge after hiding in India for 2 years https://t.co/VgvsRuAbyj pic.twitter.com/I5Zs92JmTY — New York Post (@nypost) August 22, 2025

Άλλες εκδοχές που ισχυρίστηκε η ίδια, περιελάμβαναν τον ισχυρισμό ότι είχε πουλήσει το παιδί σε κάποιον άγνωστο σε ένα τοπικό παντοπωλείο. Λίγες μέρες αργότερα, η οικογένεια -η Σινγκ, ο σύζυγός της και έξι από τα δέκα παιδιά της- εγκατέλειψαν αιφνιδιαστικά τη χώρα, πετώντας για την Ινδία χωρίς να αφήσουν ίχνη επικοινωνίας. Ο μικρός Νοέλ δεν ήταν ανάμεσά τους.

Όταν οι Αρχές ερεύνησαν το σπίτι, εντόπισαν άθλιες συνθήκες διαβίωσης, μια αυτοσχέδια παράγκα γεμάτη σκουπίδια και έναν βωμό αφιερωμένο στη Santa Muerte -φιγούρα που συνδέεται συχνά με εγκληματικές συμμορίες και καρτέλ ναρκωτικών.

Η Σινγκ θεωρούσε πως ο Νοέλ ήταν «κατοικημένος από δαίμονα» και μπορούσε να βλάψει τα δίδυμα νεογέννητα παιδιά της.

Η κακοποίηση του παιδιού φαίνεται πως ήταν συστηματική: σύμφωνα με τις Αρχές, η μητέρα τού στερούσε φαγητό και νερό, τον χτυπούσε συχνά και αρνούνταν να του αλλάξει πάνα, δηλώνοντας ότι «αηδίαζε». Αν προσπαθούσε να τραφεί μόνος του, τον κακοποιούσε περισσότερο.

Τον Οκτώβριο του 2023, έναν χρόνο μετά την εξαφάνισή του, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο Νοέλ ήταν πιθανότατα νεκρός. Η σορός του, ωστόσο, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

«Η Σίντι Ροντρίγκεζ Σινγκ αντιμετωπίζει κατηγορία για δολοφονία με πρόθεση αναφορικά με το θάνατο του 6χρονου γιου της, Νοέλ Ροντρίγκεζ Αλβάρεζ», όπως δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πάτελ.

Η Σίντι Ροντρίγκεζ Σινγκ κατηγορήθηκε επίσημα για τη δολοφονία του γιου της τον Νοέμβριο του 2023, ενώ είχε ήδη μπει στη λίστα των 10 πιο καταζητούμενων φυγάδων του FBI. Για σχεδόν δύο χρόνια παρέμεινε άφαντη, ζώντας στην Ινδία μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά της.

Η πρόσφατη σύλληψή της, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, έγινε επί ινδικού εδάφους -αν και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη λεπτομέρειες για το πού και πώς εντοπίστηκε. Η Σινγκ αναμένεται να εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει βαρύτατες κατηγορίες για:

δολοφονία με πρόθεση,

παράνομη φυγή προκειμένου να αποφύγει δίωξη,

πρόκληση σωματικής βλάβης σε παιδί (δύο κατηγορίες),

εγκατάλειψη παιδιού χωρίς πρόθεση επιστροφής.

Ο μικρός Νοέλ ήταν ένα από τα δέκα παιδιά της. Τα έξι που διέφυγαν μαζί της στην Ινδία βρίσκονται πλέον υπό την προστασία των Αρχών, ενώ τα τρία μεγαλύτερα είχαν μείνει πίσω, με συγγενείς στις ΗΠΑ.