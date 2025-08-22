Ο δικαστής Φρανκ Κάπριο είχε ζητήσει από τους εκατομμύρια ακολούθους του να τον έχουν στις προσευχές τους, λίγο πριν φύγει από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε την Τετάρτη 20 Αυγούστου μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο Instagram, όπου αναφερόταν ότι «έφυγε ειρηνικά» έπειτα από μια «μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος». Μόλις μία ημέρα πριν, ο Φρανκ Κάπριο είχε ανεβάσει βίντεο από το κρεβάτι του νοσοκομείου, μιλώντας απευθείας στους 5 εκατομμύρια ακόλουθούς του.

«Πέρυσι σας ζήτησα να προσευχηθείτε για μένα, και είναι ξεκάθαρο ότι το κάνατε, γιατί ξεπέρασα μια πολύ δύσκολη περίοδο», είπε στο βίντεο της 19ης Αυγούστου. «Δυστυχώς, είχα μια υποτροπή. Είμαι ξανά στο νοσοκομείο».

Ο Φρανκ Κάπριο, γνωστός από την εκπομπή «Caught in Providence», που προβλήθηκε από το 2018 έως το 2020 και απέσπασε πολλαπλές υποψηφιότητες για Daytime Emmy Awards, ζήτησε και πάλι τη στήριξη του κοινού: «Σας ζητώ ξανά, αν δεν είναι πολύ, να με έχετε στις προσευχές σας. Πιστεύω βαθιά στη δύναμη της προσευχής. Πιστεύω ότι ο Παντοδύναμος μας προσέχει», είπε, καταλήγοντας με τη φράση: «Θυμηθείτε με, παρακαλώ». Στη λεζάντα του βίντεο είχε γράψει: «Καθώς συνεχίζω αυτή τη δύσκολη μάχη, οι προσευχές σας με ανυψώνουν πνευματικά».

Όπως αναφέρει το People, ο Φράνκ Κάπριο είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά τη διάγνωσή του με καρκίνο του παγκρέατος το 2023, με ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram. Είχε εξομολογηθεί ότι έμαθε τα δυσάρεστα νέα λίγο μετά τα γενέθλιά του: «Αυτά τα γενέθλια είναι διαφορετικά από κάθε προηγούμενο. Πρόσφατα δεν ένιωθα καλά, έκανα εξετάσεις και τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Διαγνώστηκα με καρκίνο του παγκρέατος, μια ύπουλη μορφή καρκίνου».

Στην ανακοίνωση του θανάτου του, η οικογένειά του τον αποχαιρέτησε με λόγια που τόνιζαν τη «συμπόνια, την ταπεινότητα και την ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων», καθώς και τη «ζεστασιά, το χιούμορ και την καλοσύνη» που τον χαρακτήριζαν. «Θα μείνει αξέχαστος όχι μόνο ως ένας σεβαστός δικαστής, αλλά και ως αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας, παππούς, προπάππους και φίλος. Η κληρονομιά του ζει μέσα από τις αμέτρητες πράξεις καλοσύνης που ενέπνευσε», ανέφερε η ανάρτηση.

Τα τελευταία χρόνια, χάρη στα viral αποσπάσματα από την εκπομπή του στο TikTok, είχε αποκτήσει τεράστια διαδικτυακή απήχηση, με 3,5 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και 1,7 εκατομμύριο στο TikTok, κερδίζοντας τον χαρακτηρισμό «ο πιο καλός δικαστής στον κόσμο».

Ο κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, Νταν ΜακΚί, τον χαρακτήρισε στο X «θησαυρό του Ρόουντ Άιλαντ» και σημείωσε ότι «αντιμετώπισε την ασθένειά του με γενναιότητα». «Θα μου λείψει πολύ», πρόσθεσε, ανακοινώνοντας ότι οι σημαίες στην πολιτεία θα κυματίζουν μεσίστιες προς τιμήν του.