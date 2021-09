H Barilla Hellas ανοίγει τις πόρτες της για να υποδεχθεί την επόμενη γενιά στελεχών της, μέσα από το πρόγραμμα “Your Power is our Secret Ingredient. Barilla Hellas Graduate Trainee Program“. Στα πλαίσια του προγράμματος, δίνεται η ευκαιρία σε νέους απόφοιτους ακαδημαϊκών σχολών να απογειώσουν την επαγγελματική τους πορεία με έμπνευση και να αναδείξουν το ταλέντο τους, σε μία εταιρεία-ηγέτη στον κλάδο των τροφίμων!

Στόχος του διετούς προγράμματος είναι η εκπαίδευση και απασχόληση 2 ταλαντούχων νέων οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους, αλλά και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εταιρείας με το μοναδικό, προσωπικό τους αποτύπωμα!

Μέσα από το Barilla Hellas Graduate Trainee Program, oι τελικοί υποψήφιοι θα απασχοληθούν σε 4 διαφορετικά τμήματα της εταιρείας για 2 χρόνια συνολικά, με την προοπτική να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους και να εξελιχθούν επαγγελματικά μέσα στον οργανισμό.

O πρώτος υποψήφιος θα απασχοληθεί στην Αθήνα, στα κεντρικά γραφεία της Barilla Hellas -έδρα της περιοχής της Ανατολικής Ευρώπης, και θα εργαστεί στα τμήματα Πωλήσεων, Trade Marketing, Customer Service και Marketing. O δεύτερος υποψήφιος θα απασχοληθεί στην παραγωγική μονάδα της Barilla Hellas που βρίσκεται στον Ελαιώνα Βοιωτίας και θα αποκτήσει εργασιακή εμπειρία στα τμήματα Manufacturing, Production Planning, Technical και Logistics.

Η διαδικασία επιλογής των Graduate Trainees περιλαμβάνει διάφορα στάδια, όπως τα virtual Assessment Centers, όπου οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα με στελέχη της εταιρείας και να αναδείξουν το ομαδικό τους πνεύμα, ενώ περιέχει και προσωπικές συνεντεύξεις με το Top Management της Barilla Hellas.

Σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι μάθησης και εξέλιξης, οι τελικοί υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω του Barilla OneLearning Academy, αλλά και να αξιοποιήσουν το Barilla Mentoring Program, ώστε να καλλιεργήσουν τα προσόντα τους, αποκτώντας εμπειρία σε ένα δυναμικό, πολυεθνικό εργασιακό περιβάλλον, εξοπλισμένοι πια για τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα.

Για αιτήσεις:

Business graduate Trainee – Αθήνα

Supply Chain graduate Trainee – Ελεώνας Βοιωτίας