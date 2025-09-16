Ο Βαγγέλης Παυλίδης άρχισε με γκολ και το φετινό Champions League αλλά η Μπενφίκα ηττήθηκε με 2-3 από την Καραμπάγκ που έκανε μεγάλη ανατροπή, την ίδια ώρα που οι Γιουβέντους και Ντόρτμουντ μοιράζονταν τα πάντα στο εκπληκτικό 4-4 στο Τορίνο και η Ρεάλ Μαδρίτης νικούσε με 2-1 τη Μαρσέιγ χάρη σε δύο πέναλτι.

Στη Λισαβόνα η Μπενφίκα με τον Παυλίδη στην 11άδα υποδέχθηκε την Καραμπάγκ και άνοιξε το σκορ στο 6′ με τον Μπαρενετσέα, για να έρθει το 2-0 στο 16′ από τον διεθνή Έλληνα φορ. Όλα έδειχναν, επομένως, ότι οι Πορτογάλοι θα έπαιρναν μια εύκολη νίκη αλλά στη συνέχεια ήρθαν τα πάνω-κάτω: 2-1 στο 30′ ο Αντράντε, 2-2 στο 48′ ο Ντουράν, 2-3 στο 86′ ο Κάστσουκ και η Καραμπάγκ πανηγύρισε μια πολύ μεγάλη νίκη!

Τρελό 4-4 στο Τορίνο

Το καλύτερο παιχνίδι της ημέρας έγινε στο Allianz Stadium, όπου η Γιουβέντους φιλοξένησε τη Ντόρτμουντ. Ένα παιχνίδι στο οποίο δεν υπήρχε γκολ στο πρώτο ημίχρονο, σημειώθηκαν όμως… 8 (!) στο δεύτερο.

Στο 52′ ο Αντεγιέμι με σουτ έκανε το 0-1, στο 64′ ο Γιλντίζ με τρομερό πλασέ εκτός περιοχής έκανε το 1-1, στο 65′ ο Νμέτσα, επίσης με πλασέ εκτός περιοχής, έγραψε το 1-2, στο 68′ ο Βλάχοβιτς βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε για το 2-2, στο 74′ ο Κόουτο με σουτ έκανε το 2-3, στο 80′ ο Γιλντίζ είχε δοκάρι για τη Γιούβε, στο 86′ ο Μπανσεμπάινι με πέναλτι έκανε το 2-4, στο 94′ ο Βλάχοβιτς από κοντά μείωσε σε 3-4 και στο 96′ ο Κέλι με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 4-4!

Ανατροπή με δύο πέναλτι η Ρεάλ

Στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχθηκε τη Μαρσέιγ, η οποία κατάφερε να προηγηθεί στο 22′ με τον Γουεά που βρέθηκε απέναντι από τον Κουρτουά μετά το λάθος του Γκιουλέρ και τελείωσε σωστά τη φάση. Το 0-1 δεν έμεινε για πολύ, όμως, καθώς στο 29′ οι Ισπανοί κέρδισαν πέναλτι για το μαρκάρισμα του Κοντογκμπιά στον Ροντρίγκο, με τον Εμπαπέ να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ισοφαρίζει (1-1).

Ο διεθνής Γάλλος επιθετικός είχε δοκάρι στο 50′ και τελικά αυτός ήταν που έκρινε το παιχνίδι καθώς στο 81′ ο διαιτητής έδειξε ξανά το σημείο του πέναλτι, για χέρι αυτή τη φορά, με τους Μασσαλούς να αμφισβητούν έντονα την απόφασή του και τον Εμπαπέ να εκτελεί και να γράφει το 2-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Τρίποντο με αυτογκόλ η Τότεναμ

Τέλος, στο Λονδίνο, η Τότεναμ πήρε το προβάδισμα κόντρα στη Βιγιαρεάλ με το αυτογκόλ του Ζούνιορ στο 4ο λεπτό και το 1-0 παρέμεινε μέχρι και το τέλος της αναμέτρησης. Έτσι, οι Άγγλοι μπήκαν με το δεξί στο φετινό Champions League, με τους Ισπανούς να έχουν ευκαιρίες για να πάρουν την ισοπαλία αλλά να μην καταφέρνουν να σκοράρουν.