Με τις εκτός έδρας νίκες της Άρσεναλ με 2-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο και της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με 3-1 επί της Αϊντχόφεν άρχισε η 1η αγωνιστική της League Phase του φετινού Champions League.

Η Άρσεναλ έφτασε ως τους ημιτελικούς, όπου αποκλείστηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν, την περσινή σεζόν και θέλει να φτάσει όσο το δυνατόν πιο μακριά και φέτος, αρχίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της.

Αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Αθλέτικ Μπιλμπάο, οι «κανονιέρηδες» είχαν μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθούν στο 26′ με την κεφαλιά-ψαράκι του Γιόκερες που έφυγε άουτ, με τους γηπεδούχους να αμύνονται καλά γενικά και να τους βάζουν δύσκολα.

Η λύση, όμως, βρέθηκε για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα και την έδωσαν δύο παίκτες που μπήκαν ως αλλαγές. Στο 71′ ο Μαρτινέλι, στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα, βγήκε απέναντι από τον Σιμόν και τον νίκησε για το 0-1, για να διαμορφωθεί το τελικό 0-2 στο 87′ με κοντινή προσπάθεια του Τροσάρ.

Πρεμιέρα – όνειρο για την Ουνιόν

Στο άλλο παιχνίδι που γινόταν την ίδια ώρα, η Αϊντχόφεν υποδέχθηκε την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, η οποία ήταν εκπληκτική και πήρε μεγάλη νίκη με 3-1. Οι Βέλγοι άνοιξαν το σκορ στο 9ο λεπτό με τον Ντέιβιντ και στο 39′ ήρθε και το 0-2 από την ωραία ατομική ενέργεια του Αΐτ Ελ Χαντί.

Οι Ολλανδοί προσπάθησαν να μειώσουν και να ξαναμπούν στο παιχνίδι αλλά δεν το κατάφεραν και στο 81′ ήρθε το 0-3 από τον ΜακΆλιστερ, για να πετύχει το γκολ της τιμής για την PSV ο Φαν Μπόμελ στις καθυστερήσεις (1-3).