Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη, Σοφίνα, Φιφή, Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκι, Σοφιανός, Σοφούλης

Πίστη, Πίστις

Ελπίδα, Ελπίς

Αγάπη, Αγάπιος

Σοφιάννα

Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας, Αγαθόκλεια

Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια

Παντολέων, Παντολέοντας, Παντολεοντής, Παντολεοντία, Παντολεοντή

Πηλεύς, Πηλέας

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αριάδνη, Αριάνα

Ευμένιος, Ευμένης, Ευμενία

Κάστωρ, Κάστορας, Κάστορης

Ρωμύλος, Ρωμύλιος, Ρωμύλης, Ρωμύλα, Ρωμυλία, Ρωμύλη, Ρωμυλαία

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Σοφίας καί των θυγατέρων αυτής, Αγίας Αγαθοκλείας μάρτυρος, Οσίου Ολβιανού, Αγίου Παντολέοντος, Αγίου Πηλέως

Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη

Η Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της, Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη, υπήρξαν ιστορικά πρόσωπα και μαρτύρησαν στα χρόνια του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αδριανού (117–138 μ.Χ.). Οι τρεις κόρες, που πήραν τα ονόματά τους από το χωρίο της Καινής Διαθήκης: «νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη» (Α’ Κορινθίους 13:13), ανατράφηκαν από τη μητέρα τους με ειλικρινή αγάπη προς τον Χριστό και ακλόνητη αρετή.

Όταν η φήμη της χριστιανικής ζωής τους έφτασε στον αυτοκράτορα, οι τέσσερις γυναίκες κλήθηκαν να αρνηθούν την πίστη τους. Με αξιοθαύμαστο θάρρος, οι τρεις κόρες, σε ηλικία 12 (Πίστη), 10 (Ελπίδα) και 9 (Αγάπη) ετών, υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια — καυτηριασμούς, αποκεφαλισμούς και μαρτυρικό θάνατο μπροστά στη μητέρα τους, που ενίσχυε την ψυχή τους με προσευχή και παρρησία. Η Αγία Σοφία, γεμάτη υπερηφάνεια για τη θυσία των παιδιών της, τις ενταφίασε με τιμές και παρέμεινε τρεις μέρες στους τάφους τους, προσευχόμενη να ακολουθήσει κι αυτή το δρόμο τους. Ο Θεός δέχτηκε την προσευχή της και πέθανε από θλίψη και αγάπη δίπλα στα παιδιά της.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Σοφίας, Πίστης, Ελπίδας και Αγάπης στις 17 Σεπτεμβρίου, προβάλλοντας το παράδειγμα της αδιαπραγμάτευτης πίστης, της μητρικής αφοσίωσης και της θαυμαστής αντοχής μπροστά στην απειλή και το μαρτύριο.