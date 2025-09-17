Το Ισραήλ παρουσίασε στη Συρία πρόταση για νέα συμφωνία ασφαλείας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios την Τρίτη.

Δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν στο ίδιο μέσο ότι μέρος της πρότασης περιλάμβανε έναν χάρτη από τη Δαμασκό προς τα νοτιοδυτικά μέχρι τα σύνορα με το Ισραήλ.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η συμφωνία βασίζεται στη Συνθήκη Ειρήνης του 1979 με την Αίγυπτο. Η πρόταση προβλέπει τον διαχωρισμό των περιοχών νοτιοδυτικά της Δαμασκού σε τρεις διαφορετικές ζώνες.

Το Ισραήλ θα επεκτείνει τη σημερινή ζώνη απομάκρυνσης στη συριακή πλευρά κατά δύο χιλιόμετρα. Σύμφωνα με την πρόταση, όλη η περιοχή από τα νοτιοδυτικά της Δαμασκού μέχρι τα ισραηλινά σύνορα θα είναι ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για οποιοδήποτε συριακό αεροσκάφος.

Σε αντάλλαγμα για αυτούς τους όρους, το Ισραήλ θα αποσύρει σταδιακά όλες τις θέσεις του στη Συρία εκτός από το Όρος Χερμόν. Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να διατηρήσει παρουσία εκεί σε όλες τις εκδοχές μιας μελλοντικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Συρία δεν έχει ακόμη απαντήσει στην ισραηλινή πρόταση, η οποία υποβλήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες. Ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία Τομ Μπάρακ και ο Σύρος ΥΠΕΞ Ασάαντ αλ-Σχαϊμπάνι θα συζητήσουν την πρόταση στο Λονδίνο την Τετάρτη. Αυτή θα είναι η τρίτη επανάληψη των διαπραγματεύσεων.

Πηγές που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν ότι οι συνομιλίες δείχνουν κάποια πρόοδο, αλλά δεν φαίνεται να αναμένονται άμεσα σημαντικές εξελίξεις.

Οι ανώνυμες πηγές είπαν ότι βασικό μέρος της πρότασης είναι η διατήρηση ενός αεροπορικού διαδρόμου προς το Ιράν μέσω Συρίας, σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί ξανά στο Ιράν.