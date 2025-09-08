Εκρήξεις καταγράφηκαν το βράδυ της Δευτέρας κοντά στις περιοχές Χομς και Λαττάκεια, τις οποίες τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας απέδωσαν σε ισραηλινά πλήγματα.

Από την πλευρά του, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι «η ισραηλινή επιδρομή κοντά στη Χομς είχε στόχο στρατιωτική μονάδα στα νότια της πόλης».

BREAKING:



Israel is massively bombing multiple cities across Syria in the middle of the night.



This comes right after Israel levelled entire residential towers in Gaza, homes full of families.



Not a peep from the international community, of course. pic.twitter.com/feqvMbooem — sarah (@sahouraxo) September 8, 2025

Από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν συνασπισμός ισλαμιστών ανέτρεψε το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα στη Συρία, ξεκινώντας παράλληλα έναν πρωτοφανή διάλογο με τη νέα ηγεσία στη Δαμασκό.