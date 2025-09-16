Στο δεύτερο επεισόδιο της Φάρμας, οι Πράσινοι είχαν την πρώτη τους σοβαρή αντιπαράθεση. Ενώ οι παίκτες προσπαθούσαν να οργανώσουν τις δουλειές στο αγρόκτημα, η Μιχαέλα ξέφυγε από τα νεύρα της, έρχοντας σε έντονη διαμάχη με τον Γιώργο και την Τζωρτζίνα.

Η 30χρονη lash artist εξήγησε αρχικά στην ομάδα ότι δεν μπορεί να αναλάβει ορισμένες χειρωνακτικές εργασίες λόγω χρόνιου προβλήματος στη σπονδυλική στήλη από αυτοάνοσο νόσημα.

Ωστόσο, σύντομα η ένταση ανέβηκε, με τη Μιχαέλα να συγκρούεται πρώτα με την Τζωρτζίνα και στη συνέχεια με τον Γιώργο, με αποτέλεσμα τα πράγματα να ξεφύγουν.

«Δικαίωμά μου είναι, ρε συ, εφόσον έχω το αυτοάνοσο στη μέση να μην το κάνω. Πείτε μου να κάνω κάτι άλλο, δεν με νοιάζει! Μη μου φωνάζεις! Δεν σου είπα να μην κάνω τίποτα, μη φωνάζεις όμως! Μη μου ξαναφωνάξεις! Δεν ανέχομαι από κανέναν να μου φωνάζει!», φώναξε η Μιχαέλα εξοργισμένη.

«Ταράχτηκα πάρα πολύ σήμερα. Δεν μου αρέσει σε καμία περίπτωση να έχω κάποιον απέναντί μου, να μου φωνάζει και να μου κάνει επίθεση… ειδικά από ανθρώπους που τους ξέρω μόλις τρεις ημέρες», πρόσθεσε η ίδια σε προσωπικό της cue.

Ο Γιώργος της απάντησε λίγο αργότερα: «Δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί σου, σού είπα απλώς να ηρεμήσετε. Ήρθαμε εδώ για να αντιμετωπίσουμε ακραίες καταστάσεις και παίζω με την ψυχή μου!».

«Μη μου φωνάζεις ρε! Σου ‘χω μιλήσει έτσι εγώ ποτέ; Από πού κι ως πού, αγόρι μου; Παραγνωριστήκαμε!», αντέτεινε η Μιχαέλα με έντονο ύφος.