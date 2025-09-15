Η «Φάρμα» έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 15/09, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να υποδέχεται τους 22 διαγωνιζόμενους στη Λίμνη Δόξα. Το ριάλιτι ξεκίνησε με ανατροπή, καθώς δύο παίκτες αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν ήδη από το πρώτο επεισόδιο. Όπως διευκρίνισε ο παρουσιαστής, τα «εισιτήρια» για το αγρόκτημα ήταν μόλις 20, με αποτέλεσμα δύο συμμετέχοντες να μην προλάβουν να μπουν στο παιχνίδι.

Στην πρώτη δοκιμασία, οι παίκτες σχημάτισαν ζευγάρια και ανέβηκαν σε κανό, προσπαθώντας να κωπηλατήσουν μέχρι την απέναντι όχθη της λίμνης. Τα δύο ζευγάρια που τερμάτισαν τελευταία έπρεπε να δώσουν μάχη στη «Δοκιμασία Παραμονής» για να κερδίσουν τη θέση τους στο παιχνίδι.

Ο Ανδρέας με τη Στέλλα και ο Γιώργος με την Ανδριανή βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και συμμετείχαν στη δεύτερη δοκιμασία, που απαιτούσε δύναμη και ταχύτητα, με βαρέλια και σχοινιά.

Τελικά, ο Γιώργος και η Ανδριανή ηττήθηκαν και αποχώρησαν πριν καν φτάσουν στο αγρόκτημα. Παρά το σύντομο διάστημα παρουσίας τους, η αποχώρηση συνοδεύτηκε από έντονη συγκίνηση, με αρκετούς συμπαίκτες τους να δακρύζουν, καθώς είχαν ήδη προλάβει να δεθούν μαζί τους.

Πως διαμορφώθηκαν οι δύο ομάδες

ΓΑΛΑΖΙΟΙ

Ανδριάνα Νεάρχου

Βασίλης Πούλος

Ζωή Τράπαλη

Δημήτρης Ζήκος

Στέλλα Παλούκη

Λευτέρης Δασκαλάκης

Ναταλία Απαζίδου

Ανδρέας Γαλάτης

Βαλεντίνα Σπέντζα

ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Άγγελος Κούκλαρης

Κωνσταντίνα Φυλακτάκη

Μιχαήλ Στέλιος

Τζωρτζίνα Χρέπα

Κωνσταντίνος Φουντουλάκης

Angela Schoonhoven

Γιώργος Ανυφαντάκης

Μιχαέλα Πετρίδου

Λάμπρος Λιαμίρας