Ένας «υποβρύχιος» ληστής με στολή κατάδυσης και εξοπλισμό scuba άρπαξε μέχρι και 20.000 δολάρια από εστιατόριο στο Walt Disney World στη Φλόριντα.

Ο δράστης φέρεται να κολύμπησε μέχρι το εστιατόριο Paddlefish — ένα αντίγραφο ατμόπλοιου σε λίμνη του εμπορικού κέντρου Disney Springs στο Lake Buena Vista — λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Εκεί, ακινητοποίησε δύο υπαλλήλους και στη συνέχεια εξαφανίστηκε κολυμπώντας με τα χρήματα, σύμφωνα με την αστυνομία και πηγές που μίλησαν στο WFTV.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Orange, ο ύποπτος είχε κρύψει τον εξοπλισμό κατάδυσης πριν μπει στο γραφείο του διευθυντή, την ώρα που καταμετρούνταν οι εισπράξεις της ημέρας και τοποθετούνταν στο χρηματοκιβώτιο.

Ο ληστής ανάγκασε δύο υπαλλήλους να πάνε σε μια γωνία του δωματίου, τους έδεσε και τους ζήτησε να κλείσουν τα μάτια τους. Το εστιατόριο ήταν κλειστό εκείνη την ώρα, ανέφερε η αστυνομία.

Μέσα σε δύο λεπτά, ο δράστης είχε εξαφανιστεί, παίρνοντας μαζί του από 10.000 έως 20.000 δολάρια. Οι υπάλληλοι, που δεν τραυματίστηκαν, κατάφεραν να λυθούν μόνοι τους και κάλεσαν την αστυνομία — ωστόσο ο ύποπτος παραμένει ασύλληπτος.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι φόρεσε ξανά τον εξοπλισμό scuba και πήδηξε στη λίμνη για να διαφύγει μετά την κλοπή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του υπόπτου, ο οποίος φαίνεται να ψεκάζει με σπρέι μια κάμερα ασφαλείας φορώντας γυαλιά, λαστιχένια γάντια και στενά ρούχα. Σύμφωνα με τους υπαλλήλους, είχε ύψος περίπου 1,78 μ.

Το εστιατόριο, που αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό για τους επισκέπτες της Disney, λειτούργησε κανονικά από το μεσημέρι της Δευτέρας.