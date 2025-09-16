Τα «αίματα ανάβουν» συνήθως όταν τα ΜΑΤ εμφανίζονται στις πορείες, μόνο που αυτή τη φορά δεν υπήρξε σύγκρουση διαδηλωτών και ΜΑΤατζήδων, αλλά… φλερτ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ισπανία κατά τη διάρκεια διαδήλωσης με αίτημα τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου διακρίνεται μια διαδηλώτρια να κρατάει ένα πλακάτ και να διακόπτει τα συνθήματα για να φλερτάρει τον άνδρα των ΜΑΤ που είχε μπροστά της, καθώς είχε σχηματιστεί αστυνομικός κλοιός γύρω από τους διαδηλωτές.

Η κοπέλα του μιλάει κοιτάζοντας τον στα μάτια και εκείνος προσπαθεί να παραμείνει σοβαρός στρέφοντας αλλού το βλέμμα του. Εντούτοις, εκείνη του κλείνει το μάτι και τότε αυτός κοκκινίζει.

Δείτε το βίντεο, που μπορεί να αποδεικνύει πως τα ετερώνυμα έλκονται: