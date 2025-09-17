Μία γυναίκα από την Πενσυλβάνια κατηγορείται για ανθρωποκτονία και κακοποίηση νεκρού σώματος, σύμφωνα με το ABC, αφού οι πρώην ιδιοκτήτες της βρήκαν τρία νεκρά βρέφη μέσα στο σπίτι που χρησιμοποιούσε ως κατοικία.

Η αστυνομία κλήθηκε σε ένα σπίτι στο Cadogan Township της κομητείας Armstrong λίγο μετά τις 15:00 το Σάββατο, αφού οι ιδιοκτήτες ανέφεραν ότι βρήκαν ένα νεκρό μωρό μέσα στο σπίτι.

Οι ιδιοκτήτες δήλωσαν στις αρχές ότι είχαν εκδιώξει την Τζέσικα Μάουθ, 39 ετών, στις 14 Αυγούστου, σύμφωνα με την εφημερίδα Leader Times, και βρίσκονταν στη διαδικασία καθαρισμού του σπιτιού όταν μια δυσοσμία που προερχόταν από μια ντουλάπα οδήγησε στην σοκαριστική ανακάλυψη ενός μωρού μέσα σε μια σακούλα σκουπιδιών.

Οι ερευνητές προχώρησαν σε έλεγχο ολόκληρου του σπιτιού, όπου ανακάλυψαν δύο ακόμη βρέφη στο υπόγειο, σύμφωνα με το CrimeOnline. Σε μία πλαστική λεκάνη βρέθηκε το σώμα ενός άλλου μωρού τυλιγμένο σε πετσέτα και μέσα σε σακούλα σκουπιδιών, ενώ σε μια δεύτερη λεκάνη βρέθηκε ένα τρίτο βρέφος, επίσης τυλιγμένο σε πετσέτα και τοποθετημένο σε κουβά μέσα σε σακούλα σκουπιδιών.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης της αστυνομίας, η Μάουθ φέρεται να ομολόγησε ότι γέννησε ένα από τα μωρά πριν περίπου ένα χρόνο, σύμφωνα με το ένταλμα πιθανής αιτίας που είδε το CBS. Δήλωσε ότι γέννησε στο κάθισμα της τουαλέτας και αφού άφησε το μωρό εκεί για λίγα λεπτά, μπορούσε να «ακούσει το παιδί να κάνει διάφορους ήχους».

Inside the home where police say 3 deceased infants were found. They have charged Jessica Mauthe. Investigators say she admitted to giving birth to them and wrapping them in trash bags. #WTAE pic.twitter.com/aqNoxLAr76 — Marcie Cipriani (@MCipriani_WTAE) September 15, 2025

Η αστυνομία ανέφερε ότι στη συνέχεια πήρε το μωρό από την τουαλέτα και το τύλιξε σε μια πετσέτα, «όπου παρέμεινε μέχρι να σταματήσει να κάνει ήχους». Στη συνέχεια, τοποθέτησε το μωρό σε σακούλα σκουπιδιών και το έβαλε στην ντουλάπα υπνοδωματίου στον επάνω όροφο, όπου αργότερα το βρήκαν οι ιδιοκτήτες.

Η Μάουθ φέρεται επίσης να δήλωσε ότι γέννησε ακόμη δύο φορές ενώ ζούσε στο ίδιο σπίτι, τοποθετώντας τα σώματα των βρεφών σε λεκάνες στη σοφίτα. Δεν είναι σαφές πόσο καιρό είχαν αποθηκευτεί εκεί, με το Penn Live να αναφέρει ότι ήταν μεγαλύτερα από το μωρό που βρέθηκε στην ντουλάπα.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα πώς πέθαναν τα επιπλέον μωρά, με την Εισαγγελέα Κέιτι Τσάρλτον να δηλώνει στο PennLive ότι τα αίτια θανάτου τους παραμένουν υπό έρευνα, γι’ αυτό η Μάουθ έχει κατηγορηθεί μόνο για μία ανθρωποκτονία. «Επιπλέον κατηγορίες θα κατατεθούν αν κριθεί σκόπιμο,» είπε.

Η Μάουθ είχε άλλα δύο παιδιά, και γείτονας ανέφερε στο KDKA ότι αρκετοί άνθρωποι στη γειτονιά είχαν φροντίσει αυτά τα αγόρια πολλές φορές και ποτέ δεν γνώριζαν ότι η μητέρα τους ήταν έγκυος.

«Σοκαριστικό. Κανείς δεν το πίστευε. Είναι απλά κακό. Είναι πέρα από αρρωστημένο,» είπε για τους θανάτους των βρεφών. «Πώς θα μπορούσε να το κάνει αυτό, τρεις φορές; Δεν βάζεις μωρά στην τουαλέτα.»

«Η καρδιά μου πηγαίνει σε όλα τα μωρά γιατί αυτό απλά δεν είναι σωστό,» είπε ένας άλλος γείτονας που φρόντιζε τα αγόρια, στο NBC. «Φαινόταν σαν φυσιολογική, αγωνιζόμενη μονογονέας, τίποτα το ασυνήθιστο, οπότε είναι απλά τρελό.»

«Το σύστημα στήριξής της ήταν ελάχιστο, και νομίζω ότι αγαπούσε τα αγόρια της,» είπε ένας τρίτος γείτονας στο KDKA. «Νομίζω ότι έκανε το καλύτερο που μπορούσε για αυτά. Δεν μπορώ να μιλήσω για τα αρνητικά που συνέβησαν.»

Όσον αφορά τα μεγαλύτερα παιδιά της Μάουθ, ο γείτονας δήλωσε ότι η κοινότητα βοήθησε προσφέροντάς τους «Χρειαζόντουσαν οργάνωση, αγάπη, αγκαλιές. Αν χρειάζονταν φαγητό, τους ταΐζαμε.»

Σύμφωνα με το Leader Times, η προκαταρκτική ακρόαση της Μάουθ έχει προγραμματιστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου στο Ford City. Η κατηγορούμενη κρατείται στη φυλακή της κομητείας Armstrong χωρίς δυνατότητα εγγύησης.