Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League μετά από πέντε χρόνια και θέλει να κάνει πρεμιέρα με το δεξί.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φιλοξενεί την Πάφο για την πρεμιέρα της League Phase (19:45).

Δεδομένα εκτός είναι οι Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ, ενώ ο Ροντινέι βρίσκεται κανονικά στην αποστολή. H Πάφος από τη μεριά της ζει το όνειρό της. Έκανε εκπληκτική πορεία στα προκριματικά Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ντινάμο Κιέβου και Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ρουμάνος Ίστβαν Κόβακς ορίστηκε να σφυρίξει τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Πάφο. Βοηθοί του είναι οι Μιχάι Μαρίκα, Φέρεντς Τουνιόγκι κα τέταρτος ο Σάμπολς Κόβακς. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ρουμάνος Καταλίν Πόπα με βοηθό τον Μαρσέλ Μπιρσάν. Ο Κόβακς είχε σφυρίξει τον περσινό τελικό του Champions League με νικήτρια την Παρί Σεν Ζερμέν με πεντάρα επί της Ίντερ.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΜΕΝΤΙΛΙΜΠΑΡ): Πασχαλάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Γκαρθία, Έσε – Ροντινέι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα – Ελ Κααμπί.

ΠΑΦΟΣ (ΚΑΡΣΕΔΟ): Μιχαήλ – Μπρούνο, Λούκασεν, Γκόλνταρ, Πηλέας – Πεπέ, Σούνιτς – Κορέια, Ντράγκομιρ, Όρσιτς – Σίλβα.