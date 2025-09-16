Ο Ροντινέι είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την Πάφο στην 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, όχι όμως και ο τιμωρημένος Κωνσταντίνος Τζολάκης, όπως και οι τραυματίες Ζέλσον Μαρτίνς και Ρομάν Γιάρεμτσουκ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν την Τετάρτη (17/9) τους Κύπριους στο κατάμεστο Καραϊσκάκη και θέλουν τους τρεις βαθμούς προκειμένου να μπουν με το δεξί στη διοργάνωση και να πάρουν ώθηση για τη συνέχεια.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ως στόχο να προκριθεί στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης και για να συμβεί αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιήσει την έδρα της, οπότε η νίκη κόντρα στην πρωτάρα Πάφο είναι… υποχρεωτική.

Μια νίκη που ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να την πάρει χωρίς τον τιμωρημένο Τζολάκη και τους τραυματίες Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ, με τον Μεντιλίμπαρ όμως να έχει στη διάθεσή του τον Ροντινέι, η συμμετοχή του οποίου ήταν αμφίβολη.

Στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» για το παιχνίδι με τους Κύπριους βρίσκονται οι Πασχαλάκης, Κουράκλης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.