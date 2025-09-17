Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην οδό Μακροπούλου στη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου, όπου διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι με τον γιο τους.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το διαμέρισμα γέμισε γρήγορα καπνούς, εγκλωβίζοντας τους ενοίκους και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους.

Γείτονας που αντιλήφθηκε τον κίνδυνο, μαζί με αστυνομικούς και πυροσβέστες που έσπευσαν πρώτοι στο σημείο, μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα και κατάφεραν να βγάλουν τους ανθρώπους από το γεμάτο καπνούς σπίτι.

Συνολικά έξι άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με την ηλικιωμένη γυναίκα να έχει υποστεί σοβαρότατα εγκαύματα, ενώ οι υπόλοιποι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς.

Η ηλικιωμένη διασωληνώθηκε για να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς είναι σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο και ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καθώς και ο γιος του που βγήκε στη βεράντα για να σωθεί.

Από την υπερπροσπάθεια μέσα στους μαύρους καπνούς δύο αστυνομικοί διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Λαμίας, χωρίς να έχουν κάτι σοβαρό, όπως και ο γείτονας του ζευγαριού που μαζί με τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες έσπασαν την πόρτα για να μπουν στο διαμέρισμα και να σώσουν τους ενοίκους.