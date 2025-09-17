Αίθριος αναμένεται για σήμερα, Τετάρτη 17/9 ο καιρός με νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδων θα υπάρχει στα βορειοανατολικά μετά τις απογευματινές ώρες ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στα πελάγη με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου αναμένεται αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδων μετά τις απογευματινές ώρες σε Αν. Μακεδονία και Θράκη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 12 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 11 έως 31-33 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από τα βόρεια τις βραδινές ώρες. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ, ενώ σημαντική ενίσχυση των ανέμων από βόρειες διευθύνσεις αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.