Στις συμπληγάδες των περιορισμών και των ελέγχων βρίσκεται η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, που σε ορισμένες περιπτώσεις η ανεξέλεγκτη μεγέθυνσή τους προσιδιάζει με διαπυημένο απόστημα. Τούτων δοθέντων, μετά το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, η πολιτεία προτίθεται να θέσει νέους περιορισμούς στην έκδοση Αριθμών Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ).

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται, κατά τις πληροφορίες, και μετά την τοποθέτηση του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η επέκταση του μέτρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, την Πάρο και τη Σαντορίνη, εξέλιξη που θα «κλειδώσει» μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Στο κάδρο έχουν μπει, επίσης, και τα Χανιά, μία από τις περιοχές που τα καταλύματα τύπου Airbnb πολλαπλασιάζονται εσχάτως με ταχείς ρυθμούς.

Την ίδια στιγμή, πάντως, επεκτείνεται η απαγόρευση έκδοσης νέων ΑΜΑ στα τρία διαμερίσματα του κέντρου της ελληνικής πρωτεύουσας μέχρι το τέλος του 2026, ενώ από την 1η Οκτωβρίου θα τεθεί σε ισχύ το νέο πλαίσιο, τις λειτουργικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να πληρούν όσα καταλύματα διατίθενται με όρους βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb).

Σημειώνεται πως με βάση τα στοιχεία από το μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), τον Ιούλιο καταγράφηκε νέο ρεκόρ τόσο σε επίπεδο διαθέσιμων καταλυμάτων όσο και σε επίπεδο κλινών.

Άνοδος στα καταλύματα

Αναλυτικά, ο αριθμός των προσφερόμενων καταλυμάτων τον προηγούμενο μήνα ανήλθε σε 245.944, αυξημένος σε ποσοστό 1,7% σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν ο συγκεκριμένος αριθμός είχε διαμορφωθεί σε 241.835. Σε ετήσια βάση, η ποσοστιαία αύξηση του αριθμού των καταλυμάτων τύπου Airbnb ανήλθε στο 6%, από 232.196 το 2023.

Παρόμοια είναι η εικόνα και σε επίπεδο κλινών, ο αριθμός των οποίων έχει υπερβεί το φράγμα του 1 εκατ. ήδη από τον Απρίλιο, φτάνοντας τα αντίστοιχα περσινά υψηλά της περιόδου αιχμής. Ο αριθμός των προσφερόμενων κλινών τον Ιούλιο ανήλθε σε 1.078.236 έναντι 1.020.996 τον αντίστοιχο μήνα του 2023, παραπέμποντας σε αύξηση που προσεγγίζει το 6% σε ετήσια βάση. Σε μηνιαίο επίπεδο, η άνοδος διαμορφώθηκε στο συν 1,6%.

«Αξιοσημείωτο είναι πως το όριο του 1 εκατ. κλινών ξεπεράστηκε ήδη από τον Απρίλιο το 2023, αρκετά νωρίτερα σε σχέση με τον Ιούλιο το 2022, που αποτελεί και μήνα αιχμής για τον τουρισμό. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023 καταγράφηκαν διαδοχικά ρεκόρ στον αριθμό διαθέσιμων κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης (1.038 χιλ. και 1.061 χιλ. αντίστοιχα), σημειώνοντας τις υψηλότερες τιμές από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι σήμερα, με την αμέσως επόμενη υψηλότερη επίδοση να αφορά τον Αύγουστο του 2022 (1.023 χιλ.)», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα σημείωσε αλματώδη ανάπτυξη και το 2023, καθώς ο αριθμός των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε καταλύματα τύπου Airbnb σημείωσε διψήφιο ποσοστό ανόδου, ξεπερνώντας το 31% το α’ τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Με τις επιδόσεις που σημείωσε η χώρα μας κατέλαβε την 5η θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με περισσότερες από 45 εκατ. διανυκτερεύσεις τον χρόνο. Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Γαλλία με 190 εκατ. διανυκτερεύσεις, ακολούθησε η Ισπανία με 169 εκατ. και την τριάδα συμπλήρωσε η Ιταλία με 124 εκατ. διανυκτερεύσεις. Μια θέση πάνω από την Ελλάδα βρέθηκε η Γερμανία, με 59 εκατ. διανυκτερεύσεις.

Οι περιοχές με ζήτηση

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας «Οικονομία Διαμοιρασμού: Βασικές Τάσεις, Κοινωνικοοικονομικές Επιπτώσεις & Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις» που εκπόνησε η Grant Thornton για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), ο αριθμός των ξενοδοχειακών κλινών από 856 χιλιάδες το 2019 έφτασε τις 886 χιλιάδες το 2023, καταγράφοντας αύξηση 3,5% την τελευταία πενταετία.

Το 2023 ο αριθμός των ξενοδοχειακών κλινών της Αττικής διαμορφώθηκε σε 67 χιλιάδες, αυξημένος κατά 8% σε σχέση με το 2019, με τον αντίστοιχο αριθμό των κλινών της οικονομίας του διαμοιρασμού να υπερδιπλασιάζεται στις 113 χιλιάδες το 2023, από 52 χιλιάδες το 2019.

Παρόμοια είναι και η εικόνα που καταγράφεται στην Αθήνα, με τον αριθμό των ξενοδοχειακών κλινών να έχει διαμορφωθεί το 2023 σε σχεδόν 35 χιλιάδες και να είναι αυξημένος σε ποσοστό 16% περίπου σε σχέση με το 2019. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των κλινών που διατίθενται για βραχυχρόνιες μισθώσεις ξεπέρασε τις 63 χιλιάδες και ήταν υπερδιπλάσιος συγκριτικά με τις 29 χιλιάδες του 2019.

Σε ό,τι αφορά τις διανυκτερεύσεις σε καταλύματα της οικονομίας διαμοιρασμού, αυτές ενισχύθηκαν με ετήσιο ρυθμό 28% περίπου κατά την περίοδο 2019 – 2023 και υπερέβησαν πέρυσι τις 104 χιλιάδες από 38 χιλιάδες το τελευταίο προπανδημικό έτος. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το σύνολο των ακινήτων που διατίθενται με όρους της οικονομίας του διαμοιρασμού ξεπέρασε το 2023 τις 193 χιλιάδες.

Ως προς τις καταχωρήσεις της οικονομίας του διαμοιρασμού στον δήμο Αθηναίων, αυτές έχουν αυξηθεί κατά 10% την τελευταία πενταετία. Ο μεγαλύτερος αριθμός καταχωρήσεων εντοπίζεται στην Καλλιθέα (1.600), στην περιοχή Κουκάκι-Μακρυγιάννη (1.137) και στον Νέο Κόσμο (1.004), ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται στην περιοχή των Ελληνορώσων, στο 23,3%.