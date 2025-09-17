Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ιστορική δεύτερη επίσημη επίσκεψή του, η οποία θα περιλαμβάνει βασιλικές τελετές, εμπορικές συνομιλίες και διεθνή πολιτική.

Πριν ξεκινήσει το ταξίδι του από τις ΗΠΑ με το Air Force One, ο Τραμπ έστειλε θετικά μηνύματα, περιγράφοντας την επίσκεψη ως τιμή και λέγοντας: «Οι σχέσεις μου με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ καλές».

«Θέλουν να δουν αν μπορούν να βελτιώσουν λίγο τη συμφωνία για το εμπόριο… Είμαι πρόθυμος να τους βοηθήσω», δήλωσε ο Τραμπ, με μια συμφωνία για επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα της τεχνολογίας να ανακοινώνεται κατά την έναρξη της επίσκεψης του προέδρου, όπως σημειώνει το βρετανικό BBC.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο κύριος σκοπός της επίσκεψης ήταν να δει τον «φίλο του» βασιλιά Κάρολο: «Εκπροσωπεί τόσο καλά τη χώρα, είναι ένας πολύ κομψός κύριος».

Ένα βασικό μήνυμα της βρετανικής κυβέρνησης θα είναι να ενθαρρύνει τις ΗΠΑ να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους στο ΝΑΤΟ και να υποστηρίξουν την Ουκρανία, ενώ θα υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη από το συνηθισμένο στρατιωτική παράταξη για την επίσημη επίσκεψη.

Τα γεγονότα στις ΗΠΑ επισκιάζουν την επίσκεψη Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, η επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο – η δεύτερη του – είναι κάτι σαν νίκη, γράφει εντωμεταξύ σε ανάλυσή του στο BBC από τον Λευκό Οίκο, ο Bernd Debusmann Jr. Εξάλλου, προσκλήθηκε απευθείας από τον βασιλιά Κάρολο και γίνεται ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που λαμβάνει μια άνευ προηγουμένου δεύτερη πρόσκληση για επίσημη επίσκεψη. Ο Τραμπ έχει εκφράσει από καιρό τον θαυμασμό του για τη βασιλική οικογένεια και για τη βρετανική κουλτούρα στο σύνολό της.

«Είναι μεγάλη τιμή», δήλωσε ο Τραμπ μαζί με τον Κιρ Στάρμερ στο Οβάλ Γραφείο νωρίτερα φέτος. «Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ».

Ωστόσο, ενώ οι Αμερικανοί είναι πιθανό να γοητευτούν από την πολυτέλεια και την επισημότητα της επίσκεψης, οι εσωτερικές εξελίξεις στις ΗΠΑ έχουν επισκιάσει σε μεγάλο βαθμό τις ειδήσεις για την επικείμενη επίσημη επίσκεψη.

Πάνω απ’ όλα, εξακολουθούν να κυριαρχούν οι συνέπειες της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, καθώς και η έρευνα για την υπόθεση. Ο θάνατος του Κερκ – ενός βασικού συμμάχου του Τραμπ και προσωπικού φίλου πολλών μελών της κυβέρνησης – έχει αναδείξει με έντονο τρόπο το πολιτικό χάσμα στη χώρα και έχει κάνει πολλούς να αναρωτιούνται τι θα ακολουθήσει.

Ο Τραμπ και άλλοι στο περιβάλλον του έχουν αποδώσει την ευθύνη αποκλειστικά στην «αριστερά».

Κάποιοι έχουν ορκιστεί να αναλάβουν δράση. Ο ισχυρός αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, για παράδειγμα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα «διαλύσει και θα αντιμετωπίσει τις ριζοσπαστικές αριστερές οργανώσεις της χώρας που υποκίνησαν τη βία».

Πολλοί Αμερικανοί θα παρακολουθήσουν την επίσκεψη για να ακούσουν τι έχει να πει ο Τραμπ για τα σχέδιά του – ή αν θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να κάνει δηλώσεις που θα μπορούσαν να φέρουν κοντά τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος.