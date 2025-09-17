Έντονη είναι η ανησυχία που επικρατεί στη Χαλκιδική μετά την επίθεση που δέχτηκε από λύκο μία 5χρονη στην παραλία του Νέου Μαρμαρά. Οι κάτοικοι έχουν τρομοκρατηθεί και αναφέρουν πως συνεχώς βλέπουν νεκρές γάτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, λίγο πριν τις 8:00 το πρωί, όταν το παιδί μαζί με την οικογένειά του – με καταγωγή από τη Σερβία – βρίσκονταν στην παραλία.

Ο λύκος επιτέθηκε στη μικρή κοπέλα και της προκάλεσε σοβαρά τραύματα στην κοιλιά και στο πόδι.

Όπως επισημαίνει η μητέρα του παιδιού, ήταν στο σημείο ένας άνδρας που πέταξε πέτρες στον λύκο για να φύγει.

Η παρουσία του λύκου, σύμφωνα με μαρτυρίες φαίνεται να είναι καθημερινή καθώς τον έχουν δει να κινείται μέσα στους οικισμούς και την 1η Σεπτεμβρίου επιτέθηκε σε έναν σκύλο, τον οποίο είχε βγάλει η ιδιοκτήτριά του βόλτα.

Οι κάτοικοι μάλιστα βλέπουν καθημερινά νεκρές γάτες και υποπτεύονται ότι τις σκοτώνει ο λύκος για να φάει.

Την Τρίτη 16/9, όπως μετέδωσε το πρωί σήμερα Τετάρτη 17/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», έγινε σύσκεψη στον Δήμο Σιθωνίας μαζί με την οργάνωση για την Άγρια Ζωή και Φύση «Καλλιστώ» και αποφασίστηκε να μπουν παγίδες για να πιάσουν τον λύκο και έπειτα σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία να αποφασίσουν τι θα γίνει.