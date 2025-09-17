Στη σκηνή του θεάτρου Τζένη Καρέζη ανεβαίνει ξανά η σκληρή αθηναϊκή ιστορία που διαδραματίζεται σε μια πολυκατοικία, κάπου στην Κυψέλη, το 2025 και καθήλωσε τους θεατές. Οι «Άγριοι» του Γιώργου Παλούμπη, μετά τη θερμή υποδοχή του κοινού, επιστρέφουν κι έχετε μια νέα ευκαιρία να δείτε την παράσταση στην οποία οποιαδήποτε ομοιότητα με παρόμοιες καταστάσεις είναι σχεδόν σύμπτωση.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Ένα απόγευμα, κάπου στην Κυψέλη το 2025, στο διαμέρισμα του διακεκριμένου καθηγητή Νίκου Λεοντή. Αυτός και οι καλεσμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του, Μαρία και Δημήτρης, γοητευμένοι από την ανάγνωση της νέας του μελέτης, πίνουν, ονειρεύονται και αγωνιούν για ένα καλύτερο μέλλον. Εκστασιασμένοι, ότι είναι μάρτυρες ενός νέου μανιφέστου, ή ακόμα και ενός καινούργιου ριζοσπαστικού κινήματος, πιστεύουν ότι η εργασία του καθηγητή τους μπορεί να προκαλέσει κοινωνική και οικονομική ανατροπή.

Στο φαινομενικά ήρεμο απόγευμα, όμως, η ανατροπή θα έρθει από τους ίδιους. Το παιχνίδι αρχίζει, φήμες και διαδόσεις ανασύρονται και τα ταπεινά ένστικτα αρχίζουν να κατευθύνουν τα πρόσωπα σε πράξεις και αποφάσεις χωρίς επιστροφή. Τα όρια που χωρίζουν το καλό απ’ το κακό θολώνουν. Ο λόγος καταργείται. Τα προσχήματα καταρρέουν. Ο κανιβαλισμός και η βία αποκτούν πρόσωπο.

Έφτασε η ώρα της αλήθειας; Πώς κι από ποιόν θα αποδοθεί η δικαιοσύνη τώρα;

Η Μαρία, ο Δημήτρης και ο Νίκος Λεοντής, η γειτόνισσα Ελένη και οι δύο επισκέπτες. Ποιοι είναι οι άγριοι; Ποιοι τα θύματα και ποιοι οι θύτες;

Και ο σώζων εαυτόν σωθήτω.

Ταυτότητα παράστασης

Παίζουν: Μανώλης Μαυροματάκης, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Έκτορας Λιάτσος, Χριστίνα Μαριάννου, Φώτης Λαζάρου, Δάφνη Λιανάκη

Κείμενο: Γιώργος Παλούμπης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

Μουσική: Αλέξανδρος Καζάκος

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Τζένη Κόλλια

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Τερζόπουλος

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Παραστάσεις: Από 6 Οκτωβρίου και Δευτέρα & Τρίτη, στις 21:00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήρια

Στο ταμείο του Θεάτρου και στο More.com

Τιμές εισιτηρίων: €15.00 – € 22.00

EARLY BIRD: € 12.00 (έως τέλος Σεπτεμβρίου)

Θέατρο Τζένη Καρέζη

Ακαδημίας 3, Αθήνα

Για επιπλέον πληροφορίες: 210 363 61 44