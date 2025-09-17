Οπλισμένοι με υπομονή θα πρέπει να είναι οι οδηγοί που κινούνται στους περισσότερους από τους δρόμους της Αττικής καθώς από νωρίς το πρωί σήμερα, Τετάρτη 17/9 η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό, ενώ μποτιλιάρισμα παρατηρείται στην Κηφισιάς και στην Μεσογείων όπως επίσης και στους περισσότερους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, στον Κηφισό η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Λυκόβρυση και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι το Αιγάλεω.

Μέχρι 30 λεπτά οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Επίσης υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας,

Περιφ. Υμηττού 20΄-25΄από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως τον κόμβο Κηφισίας.

