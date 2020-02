Επέζησε από βασανιστήρια στο Καμερούν και ήρθε στην Ελλάδα: «Θέλω να συνεισφέρω στην ανάπτυξη της χώρας»

Ένας 35χρονος από το Καμερούν επέζησε από τα βασανιστήρια στην πατρίδα του και βρήκε καταφύγιο στην Ελλάδα, δηλώνοντας πως θέλει να προσφέρει στην ανάπτυξη της χώρας ως ανταπόδοση της υποδοχής.

Σημαντικός αριθμός ανθρώπων που έχουν πέσει θύματα βασανιστηρίων και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις χώρες προέλευσής τους για πολιτικούς, θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, υποστηρίζονται από πρόγραμμα της Κοινωνικής οργάνωσης ΑΡΣΙΣ, όπως τονίστηκε σε ημερίδα που διοργανώθηκε, σήμερα, στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη συντονίστρια προγράμματος υποστήριξης θυμάτων βασανιστηρίων της ΑΡΣΙΣ Κατερίνα Χονδρού, «από τον Νοέμβριο του 2018 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έχουν ενταχθεί σ’ αυτό 130 άνδρες, ηλικίας 18-35 χρόνων, από τη Συρία, το Ιράκ, το Ιράν, το Αφγανιστάν και αφρικανικές χώρες».

«Η ένταξή τους γίνεται μετά από παραπομπή άλλων φορέων και οργανώσεων και οι περισσότεροι μένουν σε camp ή σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη αλλά και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ κάποιοι είναι άστεγοι», ανέφερε η κ. Χονδρού, ξεκαθαρίζοντας ότι η διαδικασία αποκατάστασης επιζώντων βασανιστηρίων, «οφείλει να είναι ολιστική, στοχεύοντας αφενός στην υποστήριξη σε ψυχοκοινωνικό, ιατρικό και νομικό επίπεδο και αφετέρου στη διευκόλυνση της ένταξης στην ελληνική κοινωνία».

Γι’ αυτές τις δυσκολίες ένταξης, μίλησε άλλωστε από την πλευρά του και 35χρονος, θύμα βασανιστηρίων από το Καμερούν, σημειώνοντας ότι έφυγε από τη χώρα του, «όχι γιατί ήθελα να έρθω στην Ελλάδα αλλά γιατί κινδύνευα».

«Θέλω να ανταποδώσω στην ελληνική κυβέρνηση το γεγονός ότι με δέχτηκε, όταν ήρθα πριν από ενάμιση χρόνο. Θέλω να δουλέψω και να συνεισφέρω στην ανάπτυξη της Ελλάδας, όμως η κοινωνία δεν με δέχεται και δυσκολεύομαι να βρω δουλειά, ακόμη και να παρακολουθήσω μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας ελλείψει αντίστοιχων προγραμμάτων», είπε ο 35χρονος σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ.

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Θυμάτων Βασανιστηρίων της ΑΡΣΙΣ ξεκίνησε να λειτουργεί με χρηματοδότηση των GermanDoctors και από τον Σεπτέμβριο του 2019 υλοποιείται μέσω του προγράμματος PIER III-Protection, Integration and Education for Refugees in Greece and Austria, με την υποστήριξη του The Coca-Cola Foundation και με τη συνεργασία της CaritasAustria.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ψυχικής υγείας, καθώς και υπηρεσιών νομικής στήριξης, σε ενήλικες αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που έχουν επιζήσει από βασανιστήρια.