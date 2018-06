Σαν σήμερα

1826: Αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει την ήττα στη διπλή μάχη της Βέργας - Διρού.

1862: Αρχίζει η μάχη των Επτά Ημερών στις ΗΠΑ.

1919: Στο Μόναχο της Γερμανίας αρχίζει η Επανάσταση των «Σπαρτακιστών», υπό την Ρόζα Λούξεμπουργκ. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια επιβολής του κομμουνισμού καταπνίγεται.

1921: Αντιπαρατάσσονται τα αντίπαλα στρατεύματα Ελλήνων και Τούρκων στη Μικρά Ασία.

1925: Ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος επιβάλλει τη βραχύβια δικτατορία του.

1941: Η ιταλική σημαία υψώνεται στην Ακρόπολη, δίπλα στη γερμανική και την ελληνική.

1947: Εκδίδεται για πρώτη φορά το περίφημο Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ.

1950: Βορειοκορεατικά στρατεύματα διασχίζουν τον 38ο παράλληλο δίνοντας την αφορμή για την έναρξη του πολέμου της Κορέας.

1978: Η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Μπουένος Άιρες και κατακτά το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της ιστορίας της και 11ο από την καθιέρωση του θεσμού.

1982: Καταργείται το κούρεμα με την ψιλή στον ελληνικό στρατό. Επιτρέπεται πλέον στους νεοσύλλεκτους να έχουν μαλλιά μέχρι 4 πόντους (4 εκ.)

1991: Η ενωμένη Γιουγκοσλαβία αποτελεί πια παρελθόν, καθώς η Σλοβενία και η Κροατία κηρύσσουν την ανεξαρτησία τους.

1998: Κυκλοφορούν στην αγορά τα Windows 98 της Microsoft.

2004: Με το γκολ του Άγγελου Χαριστέα, η Εθνική Ελλάδος κερδίζει με 1-0 τη Γαλλία στα προημιτελικά του Euro 2004 και προκρίνεται στον ημιτελικό. Η Ελλάδα είναι στους «4» της Ευρώπης.

2009: Ήταν 25 Ιουνίου του 2009, όταν ο βασιλιάς της ποπ Michael Jackson άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 50 ετών. Ο θάνατός του συγκλόνισε ολόκληρο τον πλανήτη και βύθισε στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές του. Η είδηση του θανάτου του έκανε το γύρο του κόσμου μέσα σε λίγα λεπτά.

Η υγεία του Τζάκσον τον τελευταίο καιρό ήταν επιβαρυμένη και επίσης ήταν εθισμένος σε παυσίπονα φάρμακα. Ο θάνατος του προκλήθηκε από οξεία δηλητηρίαση μετά τη λήψη ισχυρού αναισθητικού, ηρεμιστικού καθώς και άλλων φαρμάκων. Το Νοέμβριο του 2011 ο προσωπικός γιατρός του Jackson, Conrad Murrey καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα από το θάνατό του, ο Michael Jackson είχε ανακοινώσει επίσημα την επιστροφή του στη σκηνή, με την συναυλία - υπερπαραγωγή «This is it». Θα έκανε 50 συναυλίες, που ήταν όλες «sold out» από την πρώτη στιγμή και σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότεροι από 1 εκ. θαυμαστές θα τον απολάμβαναν.

Γεννήσεις

1852 - Αντόνι Γκαουντί, Ισπανός αρχιτέκτονας

1900 - Λούις Μαουντμπάττεν, Άγγλος πολιτικός και ναύαρχος

1903 - Τζωρτζ Όργουελ, Βρετανός συγγραφέας

1907 - Γιοχάνες Χανς Ντάνιελ Γιένσεν, Γερμανός φυσικός

1924 - Σίντνεϊ Λουμέτ, Αμερικανός σκηνοθέτης

1941 - Ντενύ Αρκάν, Καναδός σκηνοθέτης

1942 - Νικηφόρος Διαμαντούρος, Έλληνας ακαδημαϊκός

1942 - Μισέλ Τραμπλαί, Καναδός θεατρικός συγγραφέας

1973 - Τζέιμι Ρέντναπ, Άγγλος ποδοσφαιριστής

1975 - Βλαντιμίρ Κράμνικ, Ρώσος σκακιστής

1977 - Λέιλα Ελ, Αγγλίδα παλαιστής, μοντέλο και χορεύτρια

Θάνατοι

1291 - Ελεονώρα της Προβηγκίας, βασίλισσα της Αγγλίας

1533 - Μαρία Τυδώρ, βασίλισσα της Γαλλίας

1671 - Τζιοβάνι Ριτσιόλι, Ιταλός αστρονόμος

1856 - Μαξ Στίρνερ, Γερμανός φιλόσοφος

1964 - Γκέριτ Τόμας Ρίτβελντ, Ολλανδός αρχιτέκτονας και σχεδιαστής

1976 - Τζόνι Μέρσερ, Αμερικανός τραγουδοποιός

1984 - Μισέλ Φουκώ, Γάλλος φιλόσοφος

1988 - Χίλελ Σλόβακ, Ισραηλινός κιθαρίστας (Red Hot Chili Peppers και What Is This?)

1995 - Έρνεστ Τόμας Σάιντον Γουόλτον, Ιρλανδός φυσικός

1997 - Ζακ-Υβ Κουστώ, Γάλλος ωκεανογράφος και εξερευνητής

2009 - Φάρα Φόσετ, Αμερικανίδα ηθοποιός

2009 - Μάικλ Τζάκσον, Αμερικανός τραγουδιστής