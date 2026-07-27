Νέα ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά σαλμονέλας που καταγράφηκαν αυτή τη φορά στην Αττική, μετά τις συρροές κρουσμάτων που είχαν προηγηθεί σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, χθες μεταφέρθηκαν στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Νίκαιας εννέα περιστατικά σαλμονέλας, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά.

Οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν από το ιατρικό προσωπικό, σταθεροποιήθηκαν και στη συνέχεια αποχώρησαν από το νοσοκομείο.

Κατά τον κ. Γιαννάκο, τα άτομα που εμφάνισαν συμπτώματα είχαν καταναλώσει φαγητό από κοινό κατάστημα εστίασης, γεγονός που στρέφει την προσοχή των αρμόδιων αρχών στη διερεύνηση πιθανής τροφιμογενούς πηγής.

Μετά τη Λαμία και την Καστοριά

Τα περιστατικά στην Αττική έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η σαλμονέλα έχει ήδη προκαλέσει συναγερμό σε Λαμία και Καστοριά.

Στη Λαμία, εργαστηριακοί έλεγχοι του ΕΟΔΥ είχαν επιβεβαιώσει την παρουσία σαλμονέλας σε παρτίδα φιλέτου κοτόπουλου από συγκεκριμένο προμηθευτή, ενώ θετικοί στο ίδιο βακτήριο είχαν βρεθεί και δύο εργαζόμενοι καταστήματος εστίασης όπου είχαν καταγραφεί κρούσματα.

Η έρευνα στη συνέχεια διευρύνθηκε, καθώς σαλμονέλα φέρεται να εντοπίστηκε και σε άλλες παρτίδες προϊόντων κοτόπουλου από διαφορετικούς προμηθευτές. Τα θετικά δείγματα αφορούσαν φιλέτο κοτόπουλου και σουβλάκι κοτόπουλου από δύο διαφορετικά καταστήματα εστίασης, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξέταζαν και το ενδεχόμενο διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

Στην Καστοριά, το νοσοκομείο τέθηκε σε αυξημένη επιφυλακή μετά την άφιξη περισσότερων από δέκα ασθενών με πυρετό, εμετούς, διάρροια και έντονη κόπωση. Ανάμεσά τους ήταν αρκετά παιδιά, ορισμένα από τα οποία εμφάνισαν πολύ υψηλό πυρετό. Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν σαλμονέλα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για κοινή πηγή μόλυνσης.

Τι είναι η σαλμονέλωση

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η σαλμονέλωση είναι λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο σαλμονέλλα και συνήθως μεταδίδεται με την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων. Τα βασικά συμπτώματα είναι διάρροια, κοιλιακός πόνος, εμετοί και πυρετός.

Ο συχνότερος τρόπος μετάδοσης είναι η κατανάλωση ωμών ή ατελώς μαγειρεμένων τροφίμων ζωικής προέλευσης, όπως κρέας, αυγά και πουλερικά. Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ακόμη ότι τρόφιμα μπορούν να επιμολυνθούν στην κουζίνα από μολυσμένες επιφάνειες, σκεύη, κακή υγιεινή χεριών ή κοινή αποθήκευση με ωμά προϊόντα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ένα μολυσμένο τρόφιμο μπορεί να έχει φυσιολογική όψη, οσμή και γεύση. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να αντιληφθεί με βεβαιότητα αν ένα τρόφιμο είναι μολυσμένο απλώς κοιτάζοντάς το ή μυρίζοντάς το.

Πότε εμφανίζονται τα συμπτώματα

Ο χρόνος από την κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου μέχρι την εμφάνιση των συμπτωμάτων κυμαίνεται συνήθως από 6 έως 72 ώρες, ενώ τα περισσότερα άτομα νοσούν μέσα σε 12 έως 36 ώρες από την έκθεση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η νόσος έχει αιφνίδια έναρξη και εκδηλώνεται ως οξεία γαστρεντερίτιδα. Η πλειονότητα των ασθενών αναρρώνει χωρίς ειδική θεραπεία μέσα σε τέσσερις έως επτά ημέρες.

Ωστόσο, μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται σε μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και ανοσοκατεσταλμένα άτομα, καθώς αυτές οι ομάδες είναι πιθανότερο να εμφανίσουν σοβαρότερα συμπτώματα. Ο ΕΟΔΥ αναφέρει ότι η αφυδάτωση αποτελεί βασική επιπλοκή, κυρίως για παιδιά και ηλικιωμένους.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Η βασική οδηγία είναι η σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής κατά την προετοιμασία και κατανάλωση τροφίμων.

Τα ωμά πουλερικά, το κρέας, τα θαλασσινά και τα αυγά πρέπει να διατηρούνται χωριστά από τα υπόλοιπα τρόφιμα στο ψυγείο, μέσα σε δοχεία ή κλειστές σακούλες, ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.

Τα τρόφιμα πρέπει να μαγειρεύονται επαρκώς και, όπου είναι δυνατόν, να χρησιμοποιείται θερμόμετρο τροφίμων για να διαπιστώνεται ότι έχουν φτάσει σε ασφαλή θερμοκρασία.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη συντήρηση. Τα περισσεύματα πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο το συντομότερο δυνατόν και πάντως μέσα σε δύο ώρες από την παρασκευή τους, ενώ η θερμοκρασία στη συντήρηση του ψυγείου πρέπει να είναι έως 4 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό είναι απαραίτητο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προετοιμασία του φαγητού, πριν από την κατανάλωση τροφίμων και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

Η θεραπεία και η προσοχή στην αφυδάτωση

Για τη σαλμονέλωση δεν υπάρχει ειδική θεραπεία στις περισσότερες περιπτώσεις και η αντιμετώπιση είναι κυρίως υποστηρικτική. Ο ΕΟΔΥ συστήνει κατανάλωση πολλών υγρών για την αποφυγή αφυδάτωσης, ενώ η χρήση αντιβιοτικών δεν ενδείκνυται, εκτός εάν το κρίνει ο θεράπων γιατρός.

Η εμφάνιση πολλών περιστατικών μετά από κατανάλωση φαγητού από κοινή πηγή απαιτεί επιδημιολογική διερεύνηση, εργαστηριακούς ελέγχους και ιχνηλάτηση των τροφίμων που καταναλώθηκαν.

Στην περίπτωση της Αττικής, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν τα εννέα περιστατικά που έφτασαν στο Νοσοκομείο Νίκαιας συνδέονται πράγματι με συγκεκριμένο τρόφιμο ή με χειρισμό τροφίμων στο ίδιο κατάστημα εστίασης.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, οι ειδικοί επιμένουν ότι η πρόληψη παραμένει το ισχυρότερο μέτρο: καλό μαγείρεμα, χωριστή διαχείριση ωμών και έτοιμων τροφίμων, σωστή ψύξη και σχολαστική υγιεινή των χεριών.