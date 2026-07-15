Για τη σαλμονέλα και τα όσα πρέπει να προσέχουμε έτσι ώστε να αποφύγουμε τις τροφικές δηλητηριάσεις το καλοκαίρι μίλησε το πρωί της Τετάρτης 15/7 ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Η συρροή κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία βρίσκεται σε φάση αποκλιμάκωσης και αρκετοί από τους ασθενείς που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Λαμίας έλαβαν εξιτήριο, ενώ αναμένεται να αποχωρήσουν και άλλοι εντός της ημέρας, όπως τόνισε το ERTnews.

Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος διευκρίνισε ότι η επιδημιολογική διερεύνηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ότι δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής τοποθέτηση για την ακριβή αιτία της διασποράς, προτού ολοκληρωθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι.

«Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θα υπάρξει ενημέρωση», σημείωσε.

«Πιθανόν να εμφανιστούν νέα κρούσματα»

Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, είναι πιθανό να καταγραφούν ορισμένα ακόμη περιστατικά τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες, καθώς ο χρόνος επώασης της νόσου μπορεί να φτάσει έως και τις επτά ημέρες.

Επεσήμανε, ωστόσο, ότι αυτό δεν θα πρέπει να προκαλέσει ανησυχία, επισημαίνοντας ότι δεν σημαίνει πως κάθε νέο περιστατικό γαστρεντερίτιδας στην περιοχή συνδέεται απαραίτητα με τη συγκεκριμένη συρροή.

Όπως εξήγησε, τους θερινούς μήνες καταγράφονται και άλλες γαστρεντερίτιδες ή τροφικές δηλητηριάσεις με παρόμοια συμπτώματα, γι’ αυτό και απαιτείται αναλυτική διερεύνηση κάθε περιστατικού.

Σύσταση για προσωρινή αποφυγή κατανάλωσης κοτόπουλου

Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να εξακριβωθούν τα αίτια, ο κ. Βασιλακόπουλος συνέστησε στους κατοίκους της Λαμίας να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου για τρεις έως τέσσερις ημέρες.

Αναφερόμενος στη γαστρεντερίτιδα από σαλμονέλα, υπογράμμισε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται ειδική θεραπεία ή χορήγηση αντιβίωσης. Βασικό στοιχείο της αντιμετώπισης είναι η σωστή ενυδάτωση, καθώς η διάρροια και ο πυρετός μπορούν να προκαλέσουν αφυδάτωση.

Οδηγίες για τη συντήρηση νωπού κρέατος

Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ υπενθύμισε ότι το νωπό κρέας και ιδιαίτερα το κοτόπουλο πρέπει είτε να μαγειρεύονται άμεσα είτε να τοποθετούνται απευθείας στην κατάψυξη.

Χαρακτήρισε λανθασμένη την πρακτική της διατήρησης του κοτόπουλου για αρκετές ημέρες στη συντήρηση και της μεταγενέστερης τοποθέτησής του στην κατάψυξη.