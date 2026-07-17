Ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε αυξημένη επαγρύπνηση καλούνται να είναι οι πολίτες στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι συνθήκες το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών.



Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης απευθύνει ισχυρή σύσταση για την αποφυγή κάθε υπαίθριας δραστηριότητας που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, υπενθυμίζοντας ότι η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου.



Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με τις κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες, προκειμένου να ενημερώνονται για τις εργασίες και τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο που απαγορεύονται ή επιτρέπονται μόνο υπό συγκεκριμένους όρους.



Παράλληλα, θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας και να ενημερώνονται καθημερινά για την κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή τους, μέσω του χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Εκτεταμένοι έλεγχοι έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι και περιπολίες, τόσο για την αποτροπή της εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών όσο και για τη διαπίστωση της τήρησης των προβλέψεων της νέας Πυροσβεστικής Διάταξης.

Η Πυροσβεστική προειδοποιεί ότι η παραβίαση των προβλεπόμενων μέτρων επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα, ενώ προβλέπονται και αυστηρές ποινικές κυρώσεις βάσει του Ποινικού Κώδικα.

Στην ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο διοικητής της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, αντιπύραρχος Σάββας Κ. Τσολάκης, υπενθυμίζεται και η υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων. Ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οφείλουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς και συντηρημένους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες εάν δουν φωτιά

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό, φλόγες ή οποιοδήποτε περιστατικό που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς, πρέπει να καλέσει αμέσως το 199 ή το 112.

Κατά την επικοινωνία με τις Αρχές θα πρέπει να δώσει σαφείς πληροφορίες σχετικά με:

την ακριβή τοποθεσία του περιστατικού

την κατεύθυνση της πυρκαγιάς

την ένταση και την κατεύθυνση των ανέμων

το είδος της βλάστησης που καίγεται.

Στη συνέχεια, οι πολίτες θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από την περιοχή, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και να διευκολύνουν την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

«Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης καλεί τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και να ενημερώνονται για τα μέτρα αυτοπροστασίας από τις δασικές πυρκαγιές μέσω του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.