Χιλιάδες κάτοικοι της Αττικής αλλά και επισκέπτες επέλεξαν τις ακτές του Σαρωνικού για λίγες στιγμές δροσιάς, καθώς ο υδράργυρος και σήμερα Κυριακή ανέβηκε αισθητά.

Αυξημένη είναι η προσέλευση στις παραλίες της Αναβύσσου, της Σαρωνίδας, του Λαγονησίου και της Βάρκιζας, όπου από νωρίς το πρωί οι οργανωμένες και ελεύθερες ακτές έχουν γεμίσει με λουόμενους. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στις παραλίες του Αλίμου, του Παλαιού Φαλήρου, της Γλυφάδας, της Βούλας και της Βουλιαγμένης, οι οποίες συγκεντρώνουν για ακόμη μία ημέρα μεγάλο όγκο επισκεπτών.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητών διευθύνσεων, με ένταση έως 3 μποφόρ, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για θαλάσσιες δραστηριότητες και μπάνιο. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα – Τοπικές βροχές στα ορεινά

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις θερμοκρασίες να διατηρούνται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται ανάπτυξη τοπικών νεφώσεων, κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Πελοπόννησο θα αγγίξει τους 38 βαθμούς. Στη Στερεά Ελλάδα, τη Θράκη, την υπόλοιπη Μακεδονία και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 36 και 37 βαθμών.

Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα αναμένονται έως 35 βαθμοί, στην Κρήτη έως 34 και στη Δυτική Μακεδονία έως 33 βαθμοί Κελσίου. Πιο ήπιες θα είναι οι θερμοκρασίες στην Ήπειρο και στα νησιά του Ιονίου, όπου η μέγιστη τιμή δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.

Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους στον Θερμαϊκό και στην περιοχή της Χαλκιδικής. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο μετά το πρωί θα πνέουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί άνεμοι ίδιας έντασης.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Προς το βράδυ υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων ασθενών βροχών σε τοπικό επίπεδο. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.