Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου η κίνηση στους περισσότερους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Περιφερειακή Υμηττού.

Ειδικότερα η λεωφόρος Κηφισού είναι «κόκκινη», κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα από το Χαλάνδρι προς το Μαρούσι και την Κηφισιά, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Μεσογείων, προς το κέντρο της Αθήνας.

Την ίδια στιγμή με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Κατεχάκη και στον περιφερειακό Καρέα, ενώ παράλληλα αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο. Επίσης, επιβαρυμένη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.

Προβλήματα λόγω τροχαίου στην Αττική Οδό

Σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε στην αριστερή λωρίδα της Περιφερειακής Υμηττού, στο ρεύμα προς Κατεχάκη – Αθήνα Κέντρο, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Λόγω του τροχαίου ατυχήματος καταγράφονται καθυστερήσεις από τα Γλυκά Νερά και από το ύψος της Πλακεντίας έως την Αγία Παρασκευή.

Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, σημειώνονται επίσης καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.