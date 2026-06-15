Το χρονικό διάστημα μεταξύ Παρασκευής 26 Ιουνίου και Δευτέρας 29 Ιουνίου υπέδειξε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ως το πιθανότερο για την ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Επίσης, ανέφερε, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, ότι οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου, όπως συνηθίζεται κατά τις τελευταίες χρονιές.

Η κ. Ζαχαράκη επεσήμανε ότι έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων (δηλαδή των βάσεων εισαγωγής), παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα έγκαιρου οικογενειακού προγραμματισμού.