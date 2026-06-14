Η ερχόμενη εβδομάδα σηματοδοτεί την επόμενη φάση των Πανελληνίων εξετάσεων, καθώς μετά την ολοκλήρωση των βασικών μαθημάτων ακολουθούν τα Ειδικά Μαθήματα και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.

Παράλληλα, τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η εξεταστική διαδικασία για τους μαθητές των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας, ενώ πέφτει η αυλαία και για τις εξετάσεις των γυμνασίων. Την ίδια ημέρα κλείνουν για το καλοκαίρι και τα δημοτικά σχολεία μαζί με τα νηπιαγωγεία.

Πρεμιέρα με τα Αγγλικά για τα Ειδικά Μαθήματα

Από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου 2026 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε σχολές και τμήματα όπου απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα.

Το πρόγραμμα ξεκινά την Τρίτη 16 Ιουνίου με τα Αγγλικά και συνεχίζεται ως εξής:

Τετάρτη 17 Ιουνίου: Ελεύθερο Σχέδιο

Πέμπτη 18 Ιουνίου: Γραμμικό Σχέδιο

Παρασκευή 19 Ιουνίου: Γερμανικά

Σάββατο 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Δευτέρα 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Τρίτη 23 Ιουνίου: Γαλλικά

Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά

Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης έως τις 08:00 για τα μαθήματα που ξεκινούν στις 08:30, δηλαδή Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, Γερμανικά, Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά.

Για τα Αγγλικά και το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, που αρχίζουν στις 10:00, η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 09:30.

Η διάρκεια εξέτασης στις ξένες γλώσσες είναι τρεις ώρες, στα Σχέδια έξι ώρες, ενώ η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία διαρκεί από τέσσερα έως έξι λεπτά ανά υποψήφιο. Για τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία η συνολική διάρκεια φτάνει τις τρεις ώρες και τριάντα λεπτά.

Πρακτικές Δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ

Παράλληλα με τα Ειδικά Μαθήματα, από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων που διεκδικούν μία θέση στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Τελευταία μαθήματα για τα ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ ολοκληρώνουν αύριο, Δευτέρα 15 Ιουνίου, τις Πανελλαδικές τους εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Τα τελευταία εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού

Κινητήρες Αεροσκαφών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Τέλος σχολικής χρονιάς σε γυμνάσια, δημοτικά και νηπιαγωγεία

Η Δευτέρα 15 Ιουνίου αποτελεί και την τελευταία ημέρα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται και η φετινή σχολική χρονιά για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων, οι οποίοι ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Πότε αναμένονται οι βαθμολογίες

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι βαθμολογίες των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουνίου, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα των τελευταίων ετών.

Μαζί με τα αποτελέσματα αναμένεται να δοθούν και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις επιδόσεις των υποψηφίων, τα οποία θα προσφέρουν ασφαλέστερη εικόνα για την πορεία των φετινών βάσεων εισαγωγής.

Μηχανογραφικό και βάσεις εισαγωγής

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ώστε μέχρι το τέλος του μήνα να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστήμια και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.