Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μετά το τέλος του πρώτου μαθήματος των Πανελληνίων εξετάσεων, αρκετοί υποψήφιοι βρίσκουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να αντιμετωπίσουν την εμπειρία με χιούμορ.

«Δεν υπήρχε καθόλου άγχος. Τώρα θα δούμε πού θα περάσω. Τα θέματα αυτά τα περιμέναμε. Κάποιος που έχει ασχοληθεί όλη τη χρονιά ήξερε τι και πώς να απαντήσει».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το τι έγραψε ο συγκεκριμένος υποψήφιος για τη μοναξιά, απάντησε με χιούμορ: «Τι έγραψα για τη μοναξιά; Δεν είμαι τόσο της μοναξιάς. Βγαίνω έξω, περνάω καλά».

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας, απάντησε ότι δεν τους χαρακτηρίζει τους ηλικιωμένους η μοναξιά, καθώς «βγαίνουν έξω, παίζουν τάβλι στα ΚΑΠΗ».