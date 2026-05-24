Στη διάσωση 59 παράνομων μεταναστών 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης προχώρησαν οι Αρχές.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η λέμβος με τους 59 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέσο της δύναμης FRONTEX και όλοι οι επιβαίνοντες περισυλλέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, υπό καλές καιρικές συνθήκες.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή σοβαρά περιστατικά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίστηκαν καλές, γεγονός που διευκόλυνε την ασφαλή περισυλλογή.