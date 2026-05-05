Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Τρίτη 5/5 η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό.

Ο Κηφισός είναι «πνιγμένος» και στα δύο ρεύματα καθώς λόγω ακινητοποιημένου οχήματος (φορτηγό) παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της οδού Βικέλα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Επίσης λόγω ακινητοποιημένου οχήματος παρατηρείται και δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος της οδού Τσούντα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Σημειωτόν κινούνται την ίδια στιγμή τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας και ιδίως στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Προβλήματα υπάρχουν και στην κυκλοφορία των οχημάτων στο λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10’-15’ από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Κηφισίας.

10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 5, 2026

