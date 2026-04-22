Έντονες είναι οι αντιδράσεις που φέρεται να έχει προκαλέσει η μεταφορά αδέσποτων σκύλων από ένα προσωρινό καταφύγιο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου σε πανσιόν στην Παιανία.

Μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA, ο δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος υπερασπίζεται την εν λόγω απόφαση, επικαλούμενος την παρατυπία του αρχικού χώρου και την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός νόμιμου καταφυγίου, παράλληλα με την ανάληψη αρμοδιοτήτων από τον Δήμο και την πρότερη συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις.

«Τα σκυλιά αυτά είναι όλα στο όνομα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Δεν είναι στο όνομα της φιλοζωικής. Τσιπαρισμένα, στειρωμένα, με όλες αυτές τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνει κάποιος δήμος. Όταν ξεκινήσαμε, λοιπόν, υπήρχαν 65 σκυλιά, τα οποία έπρεπε σιγά σιγά να τα φτιάξουμε, παρότι ο ίδιος χώρος ήταν παράτυπος. Γιατί, με βάση το νόμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να υπάρχει σε οικιστική ζώνη, ειδικά σε συγκεκριμένο χώρο που έχει αθλητικές εγκαταστάσεις», εξήγησε.

Από την άλλη πλευρά, η πρόεδρος της Ένωσης Φιλόζωων Εθελοντών Παλαιού Φαλήρου, Έλενα Γιουρτζίδου, καθώς και άλλοι εθελοντές, καταγγέλλουν την έλλειψη ενημέρωσης και επικοινωνίας από τον Δήμο πριν τη μεταφορά, αλλά κυρίως την άρνηση του Δήμου να τους επιτρέψει να επισκεφθούν τα ζώα που φρόντιζαν επί χρόνια.

«Στις 13 Φεβρουαρίου, χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς καμία επικοινωνία του Δήμου, ούτε με φιλοζωικές, ούτε με την πενταμελή, ούτε με εμάς που έχουμε ξοδέψει 8 με 10 χρόνια, όπως σας λέω, εκεί μέσα καθημερινά. Χωρίς να μας ενημερώσουν καθόλου, παίρνουν όλα τα σκυλιά και τα πηγαίνουν σε ένα ιδιωτικό κέντρο στην Παιανία», αναφέρουν οι εθελοντές και συμπληρώνουν:

«Αυτό καταρχήν, επειδή συνέβη και σε μια άλλη περίπτωση στο Αιγάλεω, το Υπουργείο Εσωτερικών και η Ειδική Γραμματεία εξέδωσε ένα χαρτί για το γεγονός ότι έπρεπε η Πενταμελής να είχε ενημερωθεί».

«Το δεύτερο και χειρότερο για εμάς και για τα ζώα είναι ότι δεν μας έχει επιτραπεί 2,5 μήνες να πάμε να τα δούμε. Πήγαμε στο κέντρο και μας είπαν ότι πρέπει να έχουμε άδεια από τον Δήμο για να μπούμε μέσα. Στείλαμε επιστολές στον Δήμο, μας αγνόησαν πλήρως», είπαν.

Παράλληλα, εκφράζουν την αγωνία τους για την κατάσταση των ζώων, επισημαίνοντας περιπτώσεις που έχουν υιοθετηθεί ζώα σε άσχημη κατάσταση και αμφισβητούν την εικόνα ευζωίας που παρουσιάζει ο Δήμος.