Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Βόλο, ο οποίος κατηγορείται για απάτη με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Ο συλληφθείς φέρεται να απέσπασε από τη γυναίκα 21 χρυσές λίρες και ένα χρυσό δαχτυλίδι, προσποιούμενος τον λογιστή με την αξία τους να ξεπερνά τις 25.000 ετών

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 28χρονος δράστης τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον λογιστή, και την έπεισε να παραδώσει κοσμήματα και τιμαλφή, δήθεν για να καταγραφούν και να δηλωθούν στην Εφορία. Λίγη ώρα αργότερα, μετέβη στην οικία της γυναίκας και παρέλαβε 21 χρυσές λίρες και ένα χρυσό δαχτυλίδι, τα οποία εκείνη του παρέδωσε, πιστεύοντας όσα της είχαν αναφερθεί τηλεφωνικά.

Η έρευνα των Αρχών οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σε βάρος του, αλλά και σε βάρος άγνωστων μέχρι στιγμής συνεργών του, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη. Τα αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί κατασχέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές και αποδόθηκαν στην ηλικιωμένη.

Ο 28χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.