Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, στην πλατεία Μοναστηρακίου, με αφορμή την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στην γκαλερί Eclectica στην περιοχή του Ψυρρή.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της κινητοποίησης, η επίθεση στον καλλιτεχνικό χώρο, που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα, συνδέεται άμεσα με τη δημόσια τοποθέτηση της επιχείρησης κατά της γενοκτονίας, μέσω της επιγραφής «The gallery is not genocide friendly» που υπήρχε στη βιτρίνα της.

Υπενθυμίζεται ότι οι άγνωστοι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στην γκαλερί σπάζοντας τα τζάμια και χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υλικό. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των συλλογικοτήτων που κάλεσαν στη συγκέντρωση, το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εκφοβισμού και προσπάθειας φίμωσης όσων εκφράζουν την αντίθεσή τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Παλαιστίνη.