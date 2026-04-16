Μια τραγική σύμπτωση συνοδεύει το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Λάρισας – Κοζάνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβαίνοντες στο ένα από τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση, βρίσκονταν καθ’ οδόν για να παραστούν σε κηδεία, πριν η μοίρα τους παίξει άσχημο παιχνίδι στη διασταύρωση με το Αργυροπούλι.

Η σφοδρή σύγκρουση και η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ

Το ατύχημα συνέβη όταν ένα επιβατικό ΙΧ και ένα αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται,με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά πέντε άτομα.

Στο σημείο έφτασαν γρήγορα τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση των πέντε τραυματιών

Από την πρώτη εκτίμηση των διασωστών και των ιατρικών πηγών που επικαλείται το TirnavosPress.gr, η κατάσταση των επιβαινόντων παρουσιάζει διαφορετικά επίπεδα σοβαρότητας.

Πιο συγκεκριμένα, δύο από τους επιβάτες έχουν υποστεί σοβαρότερα τραύματα και βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση, ενώ οι υπόλοιποι τρεις φέρουν ελαφρύτερες κακώσεις. Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται στο σημείο της διασταύρωσης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη συλλογή στοιχείων που θα ρίξουν φως στα αίτια που οδήγησαν στη σφοδρή σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων.