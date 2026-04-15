Μετά από είκοσι πέντε χρόνια συνεχούς λειτουργίας το εμβληματικό «Burj Al Arab» στο Ντουμπάι που ανήκει στην παγκοσμίου φήμης, πολυτελή αλυσίδα ξενοδοχείων «Jumeirah Hotels & Resorts» θα κλείσει περνώντας σε μια φάση αποκατάστασης-ανακαίνισης που θα διαρκέσει δέκα οχτώ μήνες.

Όπως έγινε γνωστό «υπεύθυνος» για την αποκατάσταση του θα είναι ο διάσημος Γάλλος αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων και σχεδιαστής, που έγινε διεθνώς γνωστός για την προσέγγιση στην υψηλή σχεδίαση συνδυάζοντας την κλασική γαλλική πολυτέλεια με μοντέρνες αισθησιακές και εκλεκτικές επιρροές, Τριστάν ‘Αουερ.

Η επιλογή του Γάλλου αρχιτέκτονα μόνο τυχαία δεν μπορεί να πει κανείς πως ήταν καθώς έχει συνεργαστεί στα πρώτα του βήματα με τους ηγέτες στο κλάδο της διακόσμησης Christian Liaigre και Philippe Starck. Μέχρι που ανεξαρτητοποιήθηκε το 2002 δημιουργώντας την δική του εταιρεία και αναλαμβάνοντας μεγάλα αρχιτεκτονικά projects.

Ο Τριστάν ‘Αουερ έχει αναγνωριστεί ως «Αρχιτέκτονας Συναισθημάτων» καθώς εστιάζει στη δημιουργία χώρων που πυροδοτούν το συναίσθημα αντί να ακολουθεί τις τάσεις. Ταυτόχρονα συνδυάζει εκλεκτικές υπογραφές, αναμειγνύοντας παράλληλα το στυλ της δεκαετίας του 1920 με σύγχρονα στοιχεία, με υψηλή δεξιοτεχνία.

Δίνει έμφαση στο φως, τα ζωντανά χρώματα και τα πλούσια υλικά, λειτουργώντας ως «σκηνοθέτης» χώρων στους οποίους ζουν και δημιουργούν εκείνοι που τον εμπιστεύονται για την ανανέωση ή την δημιουργία των προσωπικών τους χώρων.

Το «στρατηγείο» του Γάλλου αρχιτέκτονα βρίσκεται στο Παρίσι και από έχει μεταμορφώσει σημαντικά κτίρια και εσωτερικούς χώρους ανά τον κόσμο. Ανάμεσα τους, τις σουίτες του Karl Lagerfeld στο ιστορικό ξενοδοχείο Hôtel de Crillon, ηγήθηκε επίσης της ανακαίνισης στο ξενοδοχείο «Carlton Cannes» κερδίζοντας το βραβείο «AHEAD 2023» για το ξενοδοχείο της χρονιάς, ενώ σχεδίασε τους εσωτερικούς χώρους στο «Mandarin Oriental Savoy» της Ζυρίχης.

Αξιοσημείωτη είναι και η πορεία του στο τομέα του Retail και του Brand design αναλαμβάνοντας project για τον οίκο «Cartier», την «Puiforcat» καθώς και για τους οίκους «Chanel» και «Bulgari» ενώ το φάσμα των έργων του περιλαμβάνει από τον σχεδιασμό πολυτελών κατοικιών και διαμερισμάτων σε Παρίσι, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, το νησί «Mustique» μέχρι την κατασκευή εσωτερικών χώρων κλασικών και ιστορικών αυτοκινήτων.

Όπως είναι αναμενόμενο το κόστος της ανακαίνισης – αποκατάστασης θα είναι ιδιαίτερο υψηλό αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Ωστόσο η πρόσφατη ανακαίνιση που έγινε το 2025 στο ρετιρέ και μόνο του εμβληματικού ξενοδοχείου, η οποία ολοκληρώθηκε στις 3 Ιουλίου του ίδιου έτους έφθασε τα 45 εκατομμύρια δολάρια με την τοποθέτηση φύλλων χρυσού τόσο στους τοίχους όσο και στην οροφή.