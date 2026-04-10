Με τροποποιημένο πρόγραμμα δρομολογίων θα κινηθούν τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς (μετρό γραμμή 1,2 και 3 και τραμ) τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου και το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου.

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, οι τελευταίοι συρμοί του μετρό θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 00:20 και το Μεγάλο Σάββατο στις 23:00.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί στις γραμμές του μετρό και του τραμ το Μεγάλο Σάββατο θα αναχωρήσουν:

Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά):

από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,

από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:43,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:40,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 22:37,

από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.

Τραμ Γραμμή 7:

από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:44,

από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:11.

Τραμ Γραμμή 6:

από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα στις 22:00,

από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στις 22:45.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):