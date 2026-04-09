Αλλαγές στο ωράριο και τη συχνότητα των δρομολογίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας τίθενται σε ισχύ ενόψει της περιόδου του Πάσχα, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρμόδιων φορέων.

Οι διαφοροποιήσεις αφορούν το Μετρό, τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και το Τραμ, με βασικό χαρακτηριστικό τη μείωση των δρομολογίων και την πρόωρη ολοκλήρωση των υπηρεσιών το Μεγάλο Σάββατο.

Μεγάλη Παρασκευή

Τη Μεγάλη Παρασκευή, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν με πρόγραμμα Σαββάτου.



Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3): Δρομολόγια με αυξημένα μεσοδιαστήματα, χωρίς παράταση ωραρίου – τελευταία δρομολόγια περίπου έως τα μεσάνυχτα.

Τραμ: Ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.

Μεγάλο Σάββατο

Το Μεγάλο Σάββατο, τα δρομολόγια θα ολοκληρωθούν νωρίτερα:

Λεωφορεία & τρόλεϊ: Σταδιακή απόσυρση από τις 22:00, με τελευταίες αναχωρήσεις περίπου στις 21:00.

Μετρό: Τα τελευταία δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 22:00 και 23:00.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Κυριακή του Πάσχα

Την Κυριακή του Πάσχα, όλα τα μέσα θα κινηθούν με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών:

Μετρό: Αραιότερα δρομολόγια σε όλες τις γραμμές.

Λεωφορεία & τρόλεϊ: Κανονικά δρομολόγια αργιών.

Τραμ: Ανά 15 λεπτά.

Δευτέρα του Πάσχα

Τη Δευτέρα του Πάσχα, παραμένει σε ισχύ το πρόγραμμα Κυριακής και αργιών για όλα τα μέσα.

Τρίτη του Πάσχα

Σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, με:

Λεωφορεία & τρόλεϊ: Πρόγραμμα Σαββάτου.

Μετρό: Πιο πυκνά δρομολόγια, ειδικά στις γραμμές 2 και 3.

Τραμ: Ανά 12 λεπτά έως τις 22:00.

Τετάρτη του Πάσχα

Επανέρχεται πλήρως η καθημερινή λειτουργία με το μετρό να πραγματοποιεί κανονικά τα δρομολόγια με αυξημένη κιόλας συχνότητα, ενώ το τραμ θα έχει δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως το βράδυ.

Οι πολίτες καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα το Μεγάλο Σάββατο, καθώς τα τελευταία δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα από το συνηθισμένο.