Με το Πάσχα να πλησιάζει και τα νοικοκυριά να προετοιμάζονται για το καθιερωμένο εορταστικό τραπέζι, το ενδιαφέρον των καταναλωτών στρέφεται, όπως κάθε χρόνο, στις τιμές των βασικών προϊόντων, με το αρνί και το κατσίκι να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ωστόσο, η φετινή εικόνα της αγοράς φαίνεται να δημιουργεί προβληματισμό, τόσο στους εμπόρους όσο και στους αγοραστές, καθώς το κόστος παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που καταγράφονται στην αγορά, οι τιμές για αρνί και κατσίκι κυμαίνονται από 13,5 έως 15 ευρώ το κιλό. Πιο συγκεκριμένα, τα εισαγόμενα προϊόντα, κυρίως από τη Ρουμανία και τη Βόρεια Μακεδονία, διατίθενται περίπου στα 13,5 ευρώ το κιλό, ενώ τα ελληνικής προέλευσης φτάνουν σε υψηλότερα επίπεδα, από 14,5 έως και 15 ευρώ το κιλό.

Η κατάσταση αυτή δεν αφήνει ικανοποιημένους τους επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι βλέπουν την αγοραστική κίνηση να παραμένει συγκρατημένη. Όπως επισημαίνουν, προσδοκούν ότι τις επόμενες ημέρες θα αυξηθεί η προσέλευση των καταναλωτών, ώστε να κινηθεί πιο δυναμικά η αγορά ενόψει των εορτών.

Την ίδια ώρα, οι υψηλές τιμές φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Πολλοί επιλέγουν πιο οικονομικές λύσεις, όπως το κοτόπουλο, ενώ άλλοι περιορίζουν τις ποσότητες που αγοράζουν, προσαρμόζοντας το πασχαλινό τραπέζι στα νέα οικονομικά δεδομένα.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από ρεπορτάζ του Action24 στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης, όπου καταγράφεται με σαφήνεια το κλίμα που επικρατεί στην αγορά λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα.